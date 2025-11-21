آذر ماه در آذربایجان غربی با آلودگی هوا آغاز می شود

به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی، در این باره افزود: این شرایط می‌تواند شاخص آلودگی هوا را تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس افزایش دهد و موجب کاهش دید و کیفیت هوا شود.

او ادامه داد: این سامانه پایدار جوی و سکون هوا بر اثر انباشت آلاینده‌ها ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود تا دوشنبه ادامه داشته باشد. رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی گفت: شهروندان باید در استفاده از سوخت‌های فسیلی صرفه‌جویی کرده و از تردد غیرضروری و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز به ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی پرهیز کنند. صابری تاکید کرد: همچنین کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و زمان‌بندی واحدهای صنعتی توصیه می‌شود.