ارومیه لوح «شهر دوستدار کتاب» را دریافت کرد

به گزارش کردپرس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لوح تقدیر «شهر دوستدار کتاب» را به نمایندگی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی و فرماندار شهرستان ارومیه اهدا کرد.
این لوح بهدنبال موفقیت ارومیه در نهمین دوره جشنواره «پایتخت کتاب ایران» و کسب رتبه دوم کشور به این شهر اعطا شده است.
این تقدیر نمادی از قدردانی از تلاش همه دستگاهها، نهادها و شهروندان ارومیه در ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
دریافت این لوح توسط سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی، تأکیدی دوباره بر تعهد مدیریتی استان در حمایت از برنامههای فرهنگی و توسعه فعالیتهای مرتبط با کتاب و مطالعه به شمار میرود.
