به گزارش کردپرس، عایشهگُل دوغان، سخنگوی حزب دموکراسی و برابری خلقها (دمپارتی)، اعلام کرد که این حزب در نشست امروز «کمیته اجرایی مرکزی» نماینده خود را برای حضور در هیئت احتمالی دیدار با عبدالله اوجالان تعیین کرده است. او تأکید کرد که دِمپارتی از تشکیل هیئتی با «بیشترین مشارکت و گستردهترین سطح نمایندگی» برای گفتوگو در جزیره امرالی حمایت میکند.
عایشهگُل دوغان سخنگوی دم پارتی، در نشست خبری خود در ساختمان مرکزی این حزب درباره جلسه امروز «کمیته اجرایی مرکزی» و تحولات اخیر سیاست ترکیه سخن گفت. دوغان اعلام کرد که دمپارتی در نشست امروز، بر اساس سناریوهای پیشِرو، نماینده خود را برای حضور در هیئت احتمالی دیدار با عبدالله اوجالان تعیین کرده است.
او گفت: «اگر این هیئت تنها با یک نماینده از هر حزب تشکیل شود، گلستان قلیچ کوچییگیت، نایبرئیس فراکسیون پارلمانی ما که همزمان هماهنگکننده حزب در کمیسیون نیز هست، بهعنوان نماینده دمپارتی در آن هیئت حضور خواهد داشت. این موضوع میان کمیسون هماهنگی و کمیته اجرایی مرکزی بررسی و نهایی شد.»
سخنگوی دم پارتی همچنین افزود که اگر قرار باشد هیئت با بیش از یک نماینده از هر حزب تشکیل شود، دمپارتی آماده است اعضای بیشتری از کمیسیون را معرفی کند: «در صورت افزایش تعداد اعضا، از میان نمایندگان خود در کمیسیون نامهای دیگری نیز تعیین خواهیم کرد. ما معتقدیم که گفتوگوی هیئتی با بیشترین مشارکت و گستردهترین سطح نمایندگی با آقای اوجالان در جزیره امرالی اهمیت بسیار زیادی دارد.»
