اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای دو پروژه تأمین آب عشایری ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرشاد یاسمی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم امور عشایری استان تأمین آب شرب و نزدیک‌رسانی آب به مناطق عشایری است که در دستور کار قرار دارد و امسال از محل اعتبارات ملی ۲ پروژه شامل تأمین آب کولک شهرستان مهران و تأمین آب شرب منطقه عشایری بدره در جریان است و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان برای این دو پروژه مصوب شده است.

مدیرکل امور عشایری استان با اشاره به شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته گفت: تأمین نهاده‌های دامی عشایر از اولویت‌های اصلی ماست از ابتدای سال تاکنون نزدیک به سه هزار تن نهاده توزیع شده و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۳۰ هزار تن نهاده از سازمان امور عشایری خریداری و بین عشایر استان توزیع شود.

یاسمی از اجرای طرح روشنایی و تجهیز مناطق عشایری به پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه با شرکت توزیع برق استان قرار است طی پنج سال همه مناطق عشایری به پنل خورشیدی مجهز شوند.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری ۴۲۰ دستگاه پنل اختصاص داده و توزیع شده است و با پیگیری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ۵۰۰ دستگاه دیگر نیز اختصاص یافته که پس از تعیین پیمانکار بر اساس شاخص‌های عشایری استان توزیع خواهد شد.

مدیرکل امور عشایری استان با اشاره به فصل کوچ عشایر گفت: در ایلام سه هزار کیلومتر راه عشایری وجود دارد که نیمی در مناطق ییلاقی و نیمی در مناطق قشلاقی قرار دارد.

وی افزود: ناوگان و اکیپ‌های راه‌سازی آماده بازگشایی مسیرهای عشایری هستند و در بسیاری از شهرستان‌ها عملیات بازگشایی آغاز شده تا مشکلی در تردد عشایر ایجاد نشود.

یاسمی بیان کرد: در این فصل حدود ۲ هزار خانوار عشایری از استان‌های همدان، کرمانشاه و لرستان به مناطق قشلاقی ایلام کوچ می‌کنند.

وی در پایان عنوان کرد: با توجه به خشکسالی و کمبود مراتع هماهنگی شده است که امسال با دام کمتر و تعداد خانوار کمتری وارد استان شوند این هماهنگی‌ها در جلسه مشترک با حضور صالحیان معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام و مدیران کل استان‌های همجوار انجام و مقرر شد عشایر مهمان با رعایت مسائل بهداشتی و مجوز قرنطینه دام وارد استان شوند و در فروردین ۱۴۰۵ هنگام بازگشت نیز با سلامت به مناطق عشایری خود در ییلاق کوچ کنند.