برگزاری ۶۶ برنامه با هزار زیر برنامه در هفته بسیج ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سردار سید صادق حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته بسیج یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردان و زنانی است که در هشت سال دفاع مقدس و در برابر تجاوز دشمنان ایستادند و استقلال کشور را حفظ کردند.

وی با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌های بسیج و سپاه افزود: رسانه‌ها در تبیین نقش بسیج در دفاع مقدس، سازندگی کشور، مقابله با نفوذ دشمن و حضور در عرصه‌های اجتماعی همچون سیل و زلزله نقشی تعیین‌کننده دارند و فرهنگ بسیجی یعنی حقیقت، شجاعت، غیرت، استقلال، آزادگی، آرمان‌گرایی و خدمت‌رسانی به مردم است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در استان ایلام گفت: شعار محوری امسال «بسیج، مردم و اقتدار ملی» است و از ۳۰ آبان تا ۶ آذر بیش از ۶۶ برنامه با ۱۰۰۰ هزار زیر برنامه در سطح شهرها و روستاهای استان برگزار خواهد شد که شامل دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی، تجمع دانشجویان، پیاده‌روی خانوادگی، افتتاح طرح‌های مقاومتی و جهادی، رونمایی از کتاب دفاع مقدس و نمایش اقتدار بسیج در روز پنجم آذر خواهد بود.

وی در ادامه به بخشی از اقدامات بسیج در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه عمرانی و اجتماعی، بسیجیان با همکاری کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها موفق به ساخت ۵۷۵ واحد مسکونی برای محرومان شدند، همچنین ۱۵۲ دستگاه کولر گازی در تابستان بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

حسینی در بخش آزادسازی زندانیان نیازمند نیز بسیج با همکاری دستگاه قضایی اقداماتی انجام داد و تعدادی از زندانیان با کمک‌های مالی آزاد شدند. علاوه بر این، ایزوگام ۲۳۰ واحد مسکونی محرومان توسط سپاه و بسیج تأمین شد و در حوزه آب‌رسانی نیز ۵۹ کیلومتر لوله‌گذاری در ابعاد ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی‌متری در نقاط مختلف استان اجرا شد که پس از هفته بسیج افتتاح خواهد شد.

وی افزود: بسیج در حوزه اقتصادی نیز با همکاری سایر دستگاه‌ها به کاهش مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی کمک کرده و عارضه‌یابی ۳۰ واحد تولیدی و سه واحد معدنی انجام شده است. همچنین حمایت از زوج‌های نابارور، ارائه خدمات درمانی و حمایتی در حوزه بهزیستی، فعالیت‌های گسترده در بخش فرهنگی و آموزشی شامل برنامه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، اصناف، فرهنگیان و ورزشکاران و مشارکت در رقابت‌های ملی علمی و فرهنگی از دیگر اقدامات شاخص بسیج در سال گذشته بوده است