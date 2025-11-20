وی، این نشست با هدف آغاز فرآیند آمادهسازی محوطههای باستانی زیویه برای ورود به فهرست میراث جهانی یونسکو برگزار شده است.
نوکنده افزود: در این منطقه ثروتی ارزشمند از میراث ماناییها وجود دارد؛ زیویه قلب این فرهنگ بزرگ است و باید از فرصتهای پیشرو برای معرفی آن به جهان بهره گرفت.
رئیس موزه ملی ایران تأکید کرد که یونسکو تنها آثاری را در فهرست جهانی ثبت میکند که دارای ارزش برجسته جهانی باشند.
او در ادامه گفت: این ارزشها در زیویه کاملاً مشهود است؛ از ویژگیهای شاخص هنری گرفته تا معیارهای اصیل میراث فرهنگی که قابلیت ثبت جهانی را دارند.
نوکنده با بیان اینکه ثبت جهانی زیویه، آن را از یک میراث صرفاً محلی فراتر برده و به میراثی متعلق به تمام بشریت تبدیل میکند، بیان داشت: پس از ثبت، این محوطه تنها متعلق به جغرافیای سقز نخواهد بود، بلکه جهانیان در برابر حفظ و معرفی آن مسئول خواهند بود.
وی همچنین تأکید کرد: ثبت جهانی، زیویه را به یک برند بینالمللی تبدیل میکند؛ گردشگران داخلی و خارجی جذب میشوند، فرصتهای شغلی ایجاد خواهد شد، زمینه گفتوگوهای فرهنگی گسترش مییابد و هزاران مزیت دیگر نصیب منطقه خواهد شد.
نوکنده در پایان گفت: زیویه باید در سفره و بازار جهانی میراث فرهنگی معرفی شود و این امر تنها با همدلی، تلاش و برنامهریزی دقیق محقق خواهد شد.
