۲۰ هزار کارگر ساختمانی در کردستان تحت پوشش بیمه قرار دارند

سید صباح قریشی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس با اشاره به اجرای شیوه نامه جدید ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، گفت: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و نظام نامه جدید، بسیاری از مشکلات شناسایی افراد مشمول را برطرف خواهد کرد.

وی افزایش حوادث شغلی در کارگاه ها را از نگرانی های جدی عنوان کرد و افزود: مشکلاتی مانند سهمیه بندی بیمه و محدودیت های بیمه پردازی، معیشت کارگران ساختمانی را تحت تأثیر قرار می دهد و سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است این مسائل را سامان دهد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان درباره وضعیت بیمه شدگان فعلی، اظهار کرد: در استان کردستان نزدیک به ۲۰ هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش هستند و طی سال های گذشته به دلیل نبود کنترل کافی، افراد غیرمشمول نیز وارد چرخه بیمه شده بودند که با اجرای فرآیندهای غربالگری، این موضوع ساماندهی شد.

قریشی درباره شیوه نامه جدید ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، توضیح داد: این شیوه نامه در سه سطح ملی، استانی و شعبه ای تدوین شده و هدف آن مشخص کردن ناترازی ها، تعیین دقیق تعداد کارگران مشمول و اختصاص سهمیه ها به صورت عادلانه است؛ ثبت نام متقاضیان نیز از این پس باید از طریق سامانه es.tamin.ir انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران با تجربه اما فاقد مدرک فنی وحرفه ای می توانند بیمه شوند، بیان کرد: داشتن گواهی مهارت از شروط اصلی بیمه کارگران ساختمانی است، با این حال هیچ کارگری برای استفاده از سایر انواع بیمه های تأمین اجتماعی محدودیتی ندارد و می تواند از بیمه مشاغل آزاد یا اختیاری استفاده کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان درباره قطع بیمه کارگران پس از توقف موقت کار نیز، گفت: بازرسی های دوره ای شش ماهه و سالانه انجام می شود تا وضعیت شغلی کارگران به روزرسانی و صحت سنجی شود؛ اگر فردی واقعاً کارگر ساختمانی باشد، هیچ مشکلی برای ادامه بیمه او وجود ندارد.

قریشی با اشاره به علل افزایش حوادث ناشی از کار، ادامه داد: طبق گزارش ها، رعایت نشدن اصول ایمنی مهم ترین دلیل وقوع حوادث است و آموزش و آگاه سازی یکی از محورهای ضروری است و در دو سال اخیر دوره های آموزشی برای کارگران برگزار و گواهی های مهارتی ارائه شده است.

وی درباره گلایه برخی کارگران از طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده های حوادث کار، یادآور شد: رسیدگی اولیه و پرداخت غرامت معمولاً کمتر از ۱۵ روز زمان می برد و تأخیرهای اخیر ناشی از مشکلات پرداخت تعهدات سازمان بوده که در حال رفع شدن است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان با اشاره به شرایط خاص استان، گفت: کردستان مانند استان های صنعتی کشور نیست و بخش زیادی از مردم به کارگری ساختمانی وابسته اند؛ ما وظیفه داریم دغدغه بیمه این قشر را پیگیری کنیم و تخصص های خاص کارگران کردستان در حوزه نماکاری و اجرای داخلی ساختمان حتی در استان های دیگر هم مورد توجه است و باید حمایت بیمه ای آن ها با دقت بیشتری دنبال شود.