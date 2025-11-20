مرتضی حاتمی در گفتوگو با خبرنگار کردپرس در کرمانشاه گفت: کتاب «بچههای آبشوران؛ بررسی آثار کودک و نوجوان علیاشرف درویشیان» از یک مقدمه و ۴ فصل به شرح: فصل اول (زندگینامه و نظرات و معرفی آثار، درویشیان از نظر و نگاه دیگران و…) فصل دوم (نگاهی به ادبیات کودک و نوجوان، تعریف، تقسیمبندی، تاریخچه، اهداف، ویژگیها و…) فصل سوم (بررسی و تحلیل آثار) که مهمترین فصل کتاب است و در نهایت، جمعبندی و نتیجهگیری و فهرست منابع و مآخذ تشکیل شده است.
وی ادامهداد: تألیف این کتاب ۷ سال طول کشید و نخستین اثر مستقل در حوزه بررسی و تحلیل و نقد تمام کتابهای منتشر شده علی اشرف درویشیان، نویسنده کرمانشاهی، در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است که در ۲۴۰ صفحه چاپ شده است.
حاتمی ادامه داد: کتاب «بچههای آبشوران» بررسی؛ آثار کودک و نوجوان علیاشرف درویشیان می تواند منبعی تخصصی و مستند برای پژوهشگران و علاقهمندان به آثار کودک و نوجوان علی اشرف درویشیان باشد.
نویسنده مجموعه داستان مینیمال «کولبران نان و رنج» ادامهداد: علیاشرف درویشیان، یکی از شخصیتهای فرهنگی، ادبی و اجتماعی معاصر است که چندین وجه تخصصی دارد و به باور مستندات، اقدامات و تلاشهای مستمر او در مباحث متعدد، چهرهای تأثیرگذار بوده و از معدود نویسندگانی است که در حوزههای مختلف فعالیت و تلاش مستمر داشته است.
حاتمی ادامه داد: کتابها و آثار علی اشرف درویشیان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در قالبهای داستان کوتاه، رمان و جنگ ادبی و مجموعه آثار بچه هاست که با وجود تغییرات ساختاری و محتوایی در آثار ادبیات کودک و نوجوان معاصر، همچنان مخاطبان و علاقهمندان خود را دارد و از آن استقبال می شود.
حاتمی با اشاره به محدودیت و سختیهای تالیف این اثر پژوهشی خاطرنشان کرد: اغلب کتابهای کودک و نوجوان علی اشرف درویشیان، قبل از سال ۵۷ و یا در همان سالهای دهه پنجاه منتشر شده اند و برای پیدا کردن کتابهای نایاب درویشیان در ادبیات کودک و نوجوان با سختیهایی روبهرو بودم.
حاتمی افزود: آخرین کتاب کودک علی اشرف درویشیان «مورچه های ندانم کار» نام داشت که در سال ۱۳۹۶ توسط نشر شهر قلم منتشر شد که نشانگر استمرار فعالیت نوشتاری او در حوزه ادبیات کودک و نوجوان بود.
این نویسنده و روزنامهنگار کرمانشاهی ادامه داد: توجه و پرداختن درویشیان به ادبیات کودک و نوجوان یکی از دغدغههای او در نوشتن و پژوهش بود و با عنایت به تجربیاتش در دوران جوانی به عنوان آموزگار و سپس آشنایی با اندیشههای صمد بهرنگی،نویسنده کودک و نوجوان ، او را به نوشتن داستان کوتاه و بلند در حوزه کودک و نوجوان تشویق و ترغیب کرد.
حاتمی افزود: درویشیان به فانتزی در ادبیات کودک و نوجوان و استفاده از نمادهای فرهنگی و اجتماعی در آثارش برای کودکان و نوجوانان
توجه داشت و با آگاهی و شناخت در مسیر ادبیات کودک و نوجوان، جریان سازی و حرکت کرد.
وی ادامهداد: مسیری که او در ادبیات کودک و نوجوان هموار کرد، موجب افزایش علاقه مندی مخاطبان در ادبیات بزرگسال نیز شد و همین امر بر استقبال جوامع مختلف هدف از کتاب هایش در حوزه ادبیات کودک و نوجوان افزود.
مولف کتاب «نمک شیرین» تصریح کرد: نشر آرون، کتاب «بچههای آبشوران» را در ۲۴۰ صفحه به قیمت ۳۲۰ هزارتومان و در روزهای اخیر چاپ و منتشر کرده است.
