زیویه نماد تمدن مانایی و هویت تاریخی کردستان است

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در نشست تخصصی که به منظور بررسی ثبت جهانی زیویه برگزار شد، با بیان اینکه در روزهای اخیر برخی اطلاعات نادرست درباره روند ثبت جهانی زیویه در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: مسیر ثبت جهانی شفاف، علمی و بر پایه مستندات معتبر پیش می رود و نباید حاشیه سازی ها جریان کارشناسی پرونده را مختل کند.

وی افزود: پرونده های زنجیره ای در کشور مانند قنات های ایران، باغ های تاریخی، کاروانسراها و پرونده مساجد ایرانی تجربه موفقی داشته اند و زیویه نیز می تواند در قالب محور مانایی دیده شود و اداره کل کردستان از این ظرفیت ملی حمایت کامل می کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به رویکرد دوم استان در قالب شهرستان تاریخی قپلانتو، اظهار داد: زیویه در گذشته بخشی از یک شهرستان بزرگ بوده و محوطه هایی مانند کوتاریکه، گورستان چنگبار، معدن سنگ آهن کانیزرین و دیگر آثار پیرامونی نشان دهنده وجود تمدنی گسترده در این منطقه است و این شواهد، اهمیت پرونده را چندبرابر می کند.

طالب نیا روند ثبت جهانی را شامل دو فاز مطالعاتی و اجرایی دانست و ادامه داد: در مرحله نخست باید معیارهای ارزش جهانی برجسته مشخص، نمونه های مشابه داخلی و خارجی بررسی و مستندسازی کامل انجام شود.

وی با بیان اینکه پایگاه پژوهشی زیویه موظف است پلان مدیریت پرونده را با دقت تهیه کند، یادآور شد: گزارش کاوش های پیشین و نقشه برداری های انجام شده بخشی از مستندات پرونده خواهد بود و نقشه برداری پایه نیز در سال آینده به روزرسانی می شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان به وجود اشیای منسوب به زیویه در ۱۲ تا ۱۳ موزه معتبر جهان اشاره کرد و بیان کرد: این موضوع یک امتیاز بزرگ برای پرونده است و با همکاری موزه ملی ایران تلاش داریم بخشی ویژه درباره این آثار در پرونده گنجانده شود.

طالب نیا با بیان اینکه ثبت جهانی زیویه یک روند کوتاه مدت نیست، گفت: برای تکمیل پرونده یک تا سه سال زمان نیاز است، زیرا تنها جمع آوری اسناد کافی نیست و باید زیرساخت های اجرایی، مسیر دسترسی، ساماندهی فضا و شرایط لازم برای پژوهش نیز هم زمان فراهم شود.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه های ملی و استانی، افزود: با پیگیری های نماینده مردم سقز، شهردار، فرماندار و حمایت مراکز تخصصی ملی امیدواریم زیویه در مسیر جهانی شدن قرار گیرد و جایگاه واقعی خود را در سطح بین المللی به دست آورد.