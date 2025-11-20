۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰

به همت سیدفرزاد ذوالنوری؛

کتاب «پژاره ژیان» اثر خوشنویس صحنه‌ای منتشر شد

سرویس کرمانشاه _ به همت و تلاش پژوهشگر حوزه تاریخ و فرهنگ سید فرزاد ذوالنوری مجموعه اشعار کردی  «سیدایمان خاموشی» با عنوان‌ «پژاره ژیان» در نشر باشور چاپ و منتشر شد.

ذوالنوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کردپرس در کرمانشاه گفت: این کتاب مجموعه‌ای از اشعار کردی زنده‌یاد «سیدایمان خاموشی» شاعر، خوشنویس و پژوهشگر صحنه‌ای است که با قلم مرتضی الهی مدرس انجمن خوشنویسان، کتابت و خوشنویسی و نظارت فنی و هنری مرتضی حاتمی نویسنده و روزنامه‌نگار چاپ و منتشر شده است.

وی ادامه داد: در این کتاب به تلاش‌های گسترده و تاثیرگذار زنده‌یاد خاموشی از فرهنگیان خوشنام شهرستان صحنه در حوزه‌های هنری، ورزشی، علمی، آموزشی و پژوهشی پرداخته و سپس در بخش دوم به مجموعه اشعار کردی وی پرداخته‌ام.

مولف کتاب «چشمه مهر» (تاریخ جامع شهرستان صحنه) ادامه‌داد: با عنایت به اینکه استاد خاموشی موسس انجمن خوشنویسان شهرستان صحنه بود و در این راستا تلاش‌های بسیاری در حوزه تربیت شاگردان هنرمند و توسعه و گسترش هنر خوشنویسی داشت، مرتضی الهی یکی از شاگردان وی تمام کتاب را با خطی زیبا کتابت و خوشنویسی کرده است.

وی ادامه داد: خاموشی در خانواده‌ای فرهنگی و اجتماعی و مورد اعتماد مردم متولد شد و نقشی تاثیرگذار در پرورش چند نسل هنرمند، ورزشکار و شاعر داشت. این کتاب تلاش می‌کند دریچه‌ای کوتاه به اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، پژوهشی و ورزشی ایشان باز کند.

به گزارش کردپرس، نشر باشور به مدیریت محمد مرادی‌نصاری ، کتاب «پژاره‌ی ژیان» مجموعه اشعار کردی «سید ایمان خاموشی» به سعی و کوشش «سیدفرزاد ذوالنوری» به خط «مرتضی الهی» مدرس انجمن خوشنویسان در ۷۰ صفحه تمام رنگی، در ۳۰۰ جلد و به قیمت ۳۳۰ هزار تومان در سال جاری چاپ و منتشر کرده است.

سیدفرزاد ذوالنوری، متولد سال ۱۳۴۷ از فرهنگیان خوشنام و از سادات جلیل‌القدر و اصیل ذوالنوری در شهرستان صحنه، پیشتر از او کتاب «چشمه مهر» (تاریخ جامع شهرستان صحنه) را در سال ۱۳۹۷ در  ۷۱۰ صفحه توسط نشر سفیر اردهال، مصور منتشر کرده است.

