ذوالنوری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کردپرس در کرمانشاه گفت: این کتاب مجموعهای از اشعار کردی زندهیاد «سیدایمان خاموشی» شاعر، خوشنویس و پژوهشگر صحنهای است که با قلم مرتضی الهی مدرس انجمن خوشنویسان، کتابت و خوشنویسی و نظارت فنی و هنری مرتضی حاتمی نویسنده و روزنامهنگار چاپ و منتشر شده است.
وی ادامه داد: در این کتاب به تلاشهای گسترده و تاثیرگذار زندهیاد خاموشی از فرهنگیان خوشنام شهرستان صحنه در حوزههای هنری، ورزشی، علمی، آموزشی و پژوهشی پرداخته و سپس در بخش دوم به مجموعه اشعار کردی وی پرداختهام.
مولف کتاب «چشمه مهر» (تاریخ جامع شهرستان صحنه) ادامهداد: با عنایت به اینکه استاد خاموشی موسس انجمن خوشنویسان شهرستان صحنه بود و در این راستا تلاشهای بسیاری در حوزه تربیت شاگردان هنرمند و توسعه و گسترش هنر خوشنویسی داشت، مرتضی الهی یکی از شاگردان وی تمام کتاب را با خطی زیبا کتابت و خوشنویسی کرده است.
وی ادامه داد: خاموشی در خانوادهای فرهنگی و اجتماعی و مورد اعتماد مردم متولد شد و نقشی تاثیرگذار در پرورش چند نسل هنرمند، ورزشکار و شاعر داشت. این کتاب تلاش میکند دریچهای کوتاه به اقدامات و فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی، پژوهشی و ورزشی ایشان باز کند.
به گزارش کردپرس، نشر باشور به مدیریت محمد مرادینصاری ، کتاب «پژارهی ژیان» مجموعه اشعار کردی «سید ایمان خاموشی» به سعی و کوشش «سیدفرزاد ذوالنوری» به خط «مرتضی الهی» مدرس انجمن خوشنویسان در ۷۰ صفحه تمام رنگی، در ۳۰۰ جلد و به قیمت ۳۳۰ هزار تومان در سال جاری چاپ و منتشر کرده است.
سیدفرزاد ذوالنوری، متولد سال ۱۳۴۷ از فرهنگیان خوشنام و از سادات جلیلالقدر و اصیل ذوالنوری در شهرستان صحنه، پیشتر از او کتاب «چشمه مهر» (تاریخ جامع شهرستان صحنه) را در سال ۱۳۹۷ در ۷۱۰ صفحه توسط نشر سفیر اردهال، مصور منتشر کرده است.
