کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان در شأن ایثار شهدا و مردم برگزار شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای اداری استان کردستان، با اشاره به اهمیت برگزاری دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان خواستار همکاری کامل تمامی دستگاه های اجرایی برای آماده سازی هرچه باشکوه تر این رویداد ملی شد.

وی اظهار کرد: دبیرخانه کنگره موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات را ارائه دهد و کمیته های تخصصی نیز روند پیشرفت امور را در شورای سیاست گذاری مطرح کنند تا هماهنگی لازم میان مدیران برقرار باشد.

استاندار کردستانت با تأکید بر اینکه بسیج یادگار ماندگار امام خمینی (ره) و مورد تأکید مستمر رهبر معظم انقلاب است، افزود: بسیج در همه صحنه های انقلاب و دوران دفاع مقدس نماد ایثار، فداکاری و همراهی با مردم بوده و امروز نیز در عرصه های مختلف سازندگی، محرومیت زدایی و خدمت رسانی نقش برجسته ای ایفا می کند.

لهونی همچنین اعلام کرد به مناسبت هفته بسیج، مدیران دستگاه های اجرایی با خانواده های معظم شهدا دیدار کرده و گزارش این دیدارها را به استانداری ارائه دهند.

لزوم ارتقای بینش سیاسی و علمی بسیج

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح علمی، معنوی و بینش سیاسی اقشار بسیج، بیان کرد: معنویت موتور محرک جامعه است و بسیج اصناف، کارگری، دانشجویی، روحانی و سایر اقشار باید با شتاب بیشتر در مسیر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی حضور یابند.

هفته بسیج؛ یادآور استقامت و وحدت

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز با گرامیداشت هفته بسیج، این مناسبت را یادآور مجاهدت های ملت در دوران دفاع مقدس دانست و ادامه داد: انسجام ملی و هدایت های رهبری عامل موفقیت کشور در دفاع مقدس و همچنین رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه بوده است.

ماموستا فایق رستمی بر ضرورت تلاش مسئولان برای عمران، آبادانی، رفع فقر، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت معیشتی مردم تأکید کرد.

همراهی نمایندگان و برنامه های هفته بسیج

سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از تلاش ها برای برگزاری کنگره شهدا، گفت: مجمع نمایندگان استان تمام حمایت خود را برای اجرای مطلوب این رویداد به کار خواهد گرفت.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه این جلسه با اشاره به نقش تاریخی بسیج و نقطه عطف ۵ آذر ۵۸، اظهار کرد: امسال همزمان با هفته بسیج، هزار و ۳۴۰ برنامه در قالب ۵۰ عنوان در سطح استان برگزار می شود که ۷۲ برنامه آن شاخص است.

سردار جمشید رضایی محور برنامه ها را «جهاد تبیین و امیدآفرینی، جهاد علمی و جهاد خدمت رسانی» عنوان کرد و افزود: دیدار با خانواده های شهدا، افتتاح طرح های محرومیت زدایی و اعزام گروه های جهادی به مناطق کم برخوردار از جمله مهم ترین برنامه ها است.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور متعلق به کردستان است، ادامه داد: دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان سال آینده برگزار خواهد شد و انتظار می رود دستگاه های مختلف با همه توان برای برگزاری شایسته این رویداد همکاری کنند.