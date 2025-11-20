آذربایجان غربی در رتبه نهم تولید شیر ایران قرار دارد

به گزارش کردپرس، پرویز بستانچی افزود: بر اساس ارزیابی‌ها، شهرستان‌های ارومیه با ۹۶ هزار و ۱۴۰ تن، میاندوآب با ۵۸ هزار و ۵۲۰ تن و سلماس با ۵۴ هزار و ۳۴۰ تن، بیشترین سهم را در تولید شیر خام استان دارند.

او اضافه کرد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف شیر در کشور حدود ۱۱۰ کیلوگرم در سال است و با وجود چالش‌های اقتصادی، آذربایجان‌غربی به‌دلیل حجم بالای تولید شیر و فرآورده‌های لبنی در جایگاه مطلوبی از نظر تأمین نیاز لبنی مردم قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی استان ادامه داد: تولید شیر خام در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود نیم درصد افزایش یافته است. هم‌اکنون ۲۵۰ واحد صنعتی پرورش گاو شیری با ۱۷ هزار و ۲۰۰ رأس دام اصیل در استان فعال است.

بستانچی افزود: در مجموع ۳۳ هزار واحد پرورش گاو شیری در آذربایجان‌غربی فعالیت می‌کند که جمعیتی حدود ۳۳۶ هزار رأس دام را شامل می‌شود و ۸۰ درصد تولید شیر استان در واحدهای سنتی و ۲۰ درصد در واحدهای صنعتی انجام می‌شود.

او با اشاره به ارتقای بهره‌وری در بخش دامپروری گفت: اجرای طرح‌های نوسازی، بهسازی و اصلاح نژاد سبب شده است بسیاری از واحدهای سنتی از نظر بهره‌وری به استانداردهای واحدهای صنعتی نزدیک شوند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، آذربایجان‌غربی را یکی از استان‌های تأثیرگذار در تولید شیر کشور دانست و گفت: این استان با سهم ۳.۵ درصدی، در رتبه نهم تولید شیر کشور قرار دارد.

بستانچی افزود: سالانه حدود ۳۰ هزار تن شیر بیش از نیاز داخلی استان تولید می‌شود که معادل ۷ درصد کل تولید شیر است و این میزان عمدتاً در قالب فرآورده‌های لبنی فرآوری و علاوه بر توزیع در سایر استان‌ها، بخشی نیز به اقلیم کردستان هم صادر می‌شود.

او تأکید کرد: با وجود کاهش قدرت خرید، مصرف لبنیات در استان همچنان پایدار است و وجود علوفه کافی، بهره‌گیری از ضایعات صنایع تبدیلی و شرایط مناسب اقلیمی نقش مهمی در حفظ ثبات تولید و تأمین پایدار لبنیات داشته است؛ موضوعی که در تقویت امنیت غذایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.