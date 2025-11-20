مقبره سرداران مکری در بوکان مرمت شد

به گزارش کردپرس، شورش محمدپور با اشاره به اتمام مرمت و بازسازی مقبره تاریخی سرداران مکری بوکان اظهار کرد: این پروژه که چند سال پیش آغاز شده بود، تاکنون با صرف هزینهای معادل یک میلیارد ریال، عملیات مرمت آن انجام شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوکان افزود: مراحل مرمت شامل سنگفرش محوطه، ترمیم بخشهای آسیبدیده بنا، جدولکاری ورودی، سیمکشی و نورپردازی سقف بوده استریال اکنون این مقبره به یکی از مکانهای تاریخی فعال و زنده شهرستان تبدیل شده و در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید عموم باز است.
او اضافه کرد: این مقبره در داخل پارک ملت و در ضلع شرقی آن واقع شده و مربوط به دوره قاجار است، این اثر در سال ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۳۸۴۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و هماکنون به عنوان یکی از شاخصترین میراث فرهنگی شهرستان حفاظت میشود.
نظر شما