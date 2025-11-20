۳۱۰ برنامه در سطح سنندج اجرا می شود/تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه های محرومیت زدایی

به گزارش کرد پرس، سرهنگ اکبر اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، گفت: شعار امسال «بسیج، مردم و اقتدار ملی» انتخاب شده و با توجه به شرایط خاصی که امسال کشور در آن قرار گرفت، نیاز است ذهنیت بسیج و مردم بیش از پیش بازگویی شود و در نهایت حضور مردم و بسیج در کنار هم منجر به اقتدار ملی می شود.

وی اظهار کرد: بسیج بر پایه مسئولیت انسان شکل گرفته و از این رو همه باید پای کار باشند تا شعار شکل گیری بسیج مردمی محقق شود و هر کسی بنا بر میزان مسئولیتی که دارد، باید وظیفه خود را انجام دهد.

فرمانده سپاه ناحیه سنندج افزود: امروز مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف در کشور داریم مانند مشکل کمبود آب، برق، گرانی، معضلات اجتماعی و ... اما اگر مسئولیت انسان در این حوزه ها به خوبی انجام شود، بسیاری از مشکلات با وجود تمام ناکارآمدی های مدیریتی رفع شود.

سرهنگ اسماعیلی ادامه داد: بصیرت و روشن بینی از دیگر ویژگی های مسئولیت انسان است که باید برای مردم تبیین شود و اگر دشمنان ما امروز توانسته اند بخشی از افکار خود را در جامعه ما القا کنند، نتیجه کم کاری در این حوزه ها است.

وی یادآور شد: اگر تفکر بسیجی را در جامعه نتوانیم پیاده کنیم، هر چند برنامه و عنوان برای بزرگداشت هفته بسیج تعریف کنیم، باز هم نمی توان نتیجه لازم را به دست آورد و از این رو باید تلاش کرد تا روحیه بسیجی و مطالبه گری را در میان آحاد جامعه تقویت کرد.

فرمانده سپاه ناحیه سنندج به برنامه های هفته بسیج در سطح شهرستان سنندج اشاره کرد و بیان کرد: در این هفته ۲۲ عنوان با ۳۱۰ برنامه در نظر گرفته شده که در تمام روستاها، بخش ها و شهرها قابل اجرا هستند.

سرهنگ اسماعیلی با بیان اینکه در این هفته ۲۴ برنامه شاخص در سطح شهرستان برگزار می شود، گفت: غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، یادواره شهدا، اجرای گروه های هنری برای کودکان و نوجوانان، نشست های بصیرتی و کارگاه های تبیینی آموزشی از این برنامه ها است.

وی اظهار کرد: برپایی میزهای خدمت، حضور در نماز جمعه، برپایی نمایشگاه های محله محور، تبیین حکمرانی اسلامی محله در مناطق مختلف سنندج، اکران فیلم، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، اعزام اکیپ های جهادی به مناطق محروم و اجرای پروژه های محرومیت زدایی که ۱۰ میلیارد تومان برای آن تخصیص یافته است، از دیگر برنامه های این هفته است.