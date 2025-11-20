عراق ۸۵ درصد انار صادراتی ایران را می خرد

به گزارش کرد پرس، براساس گزارش‌های منتشر شده گمرک در هفت ماهه سال جاری۳۷۷۴ تن انار به ارزش یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است.

صادرات انجام شده به کشورهای ارمنستان، امارات متحده عربی، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق ، عمان،‌ فدراسیون روسیه، قزاقستان، قطر، کویت و گرجستان بوده است.

عراق با خرید ۳۱۹۷ تن انار به ارزش یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار اولین مشتری انار ایران است و سهم 85 درصدی از بازار صارداتی انار ایران را دارد.

بعد از آن پاکستان باخرید ۲۲۳ تن به ارزش ۱۰۰ هزار دلار در جایگاه دوم خریداران انار ایران قرار دارد.

ارمنستان نیز سومین مشتری این محصول کشاورزی ایران است که ۱۸۳ تن انار به ارزش ۸۲ هزار دلار خریده است.

براساس این گزارش، کشورهای امارات متحده عربی با خرید ۳۰ تن به ارزش ۳۶ هزار دلار، بلاروس با خرید چهار تن به ارزش ۲۰۰۰ دلار، تاجیکستان با خرید ۱۸ تن به ارزش ۸۰۰۰ دلار، ترکمنستان با خرید ۵۱ تن به ارزش ۲۳ هزار دلار، عمان با خرید ۱۲ تن به ارزش ۶۸۰۰ دلار، روسیه با خرید ۲۱ تن به ارزش ۱۰ هزار دلار، قزاقستان با خرید ۱۰ تن به ارزش ۴۶۰۰ هزار دلار، کویت با خرید ۱۰ تن به ارزش ۵۷۰۰ دلار و گرجستان با خرید ۱۲ تن به ارزش ۵۴۰۰ دلار از دیگر خریداران انار ایرانی هستند.