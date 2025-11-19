کرمانشاه آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی است

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در ششمین همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات که با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، انتخابات را جلوه روشن و زنده مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: مردم در انتخابات نه تماشاگر، بلکه معمار اصلی تصمیم‌های کشور هستند و در نظام جمهوری اسلامی هیچ تصمیمی بدون امضای مردم معنا پیدا نمی‌کند لذا قدرت در جمهوری اسلامی از صندوق رأی بیرون می‌آید و ارزش و اعتبار آن به اعتماد و مشارکت مردم وابسته است.

حبیبی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از مردادماه امسال در استان فعال شده است گفت: تاکنون هفت جلسه رسمی ستاد برگزار شده و کرمانشاه در بالاترین سطح آمادگی برای میزبانی از انتخاباتی سالم، قانونی، شفاف و آرام قرار دارد.

وی عنوان کرد: برای برگزاری انتخابات در ۳۵ شهر و حدود ۱۷۰۰ روستای استان نزدیک به دو هزار شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده که این تعداد ممکن است با تصمیم هیأت‌های اجرایی تغییر کند.

مدیر ارشد استان با بیان اینکه برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک دقت، سرعت، شفافیت و اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد، گفت: استان کرمانشاه از لحاظ فنی و اجرایی برای برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیکی آمادگی کامل دارد و آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای فرآیندهای نظارتی موجب شده احتمال خطا کاهش یابد و ظرفیت اجرایی استان در وضعیت بسیار مطلوب قرار گیرد.

به گفته استاندار کرمانشاه، انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها یک انتخاب محلی نیست، بلکه انتخاب کیفیت زندگی، خدمات عمومی و آینده چهار ساله شهرها و روستاهاست و در صورت همراهی مردم و امانت‌داری مسئولان می‌تواند یکی از زیباترین فصل‌های مردم‌سالاری در کرمانشاه رقم بخورد.

وی در ادامه سخنان خود به جایگاه تاریخی، فرهنگی و راهبردی کرمانشاه پرداخت و گفت: این استان قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر به زیارت عتبات عالیات است و روح زیارت در مسیرهای آن همچنان جاری است؛ کرمانشاه به دلیل تنوع مذهبی و قومی نمونه‌ای کم‌نظیر از وحدت و همدلی در کشور است؛ جایی که اهل سنت، اقوام گوناگون و طوایف متعدد در کنار یکدیگر تصویری درخشان از وحدت ملی ایجاد کرده‌اند.

وی عنوان کرد: کرمانشاه استانی است که جنگ تحمیلی از آن آغاز شد و مردم آن در نبرد با گروهک منافقین آخرین ضربات را بر آنان وارد کردند؛ مردم این استان با تقدیم بیش از ۱۰ هزار شهید بومی و ۱۶ هزار شهید مهمان، ستون‌های استوار امنیت ملی هستند و تنها در دفاع ۱۲ روزه اخیر ۶۶ شهید تقدیم کشور کرده‌اند.

وی کرمانشاه را «موزه زنده ایران» دانست و تصریح کرد: این استان با ۴۲۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی و دو اثر جهانی شامل کتیبه بیستون و منظر فرهنگی اورامانات جایگاه برجسته‌ای در حافظه تمدنی کشور دارد.

وی همچنین به نام‌گذاری کرمانشاه به‌عنوان «شهر خلاق غذا» توسط یونسکو اشاره کرد و گفت: این عنوان ظرفیت فرهنگی و گردشگری استان را به جهان معرفی کرده است.

مدیر ارشد استان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، کشاورزی، شیلاتی، صنعتی و درمانی استان گفت: کرمانشاه قطب درمان غرب کشور است و روزانه میزبان بیماران بسیاری از استان‌های همجوار و کشور عراق است.

حبیبی در تشریح توانمندی‌های انرژی استان نیز خاطر نشان ساخت: کرمانشاه دارای پنج نیروگاه فعال است و روزانه دو هزار و پانصد مگاوات برق تولید می‌کند و این رقم نقش مهمی در شبکه انرژی کشور دارد.