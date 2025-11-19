آنها لبخند زیبا به دانش آموزان روستاهای محروم هدیه می دهند

به گزارش خبرنگار کردپرس، انجمن خیریه بیماران خاص بانه با همکاری دندان پزشکان و تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اکیپی برای معاینه و بررسی سلامت دندان بیش از ۳۰۰ دانش آموز در روستاهای شوی، سوتو، سپیداره، همزلان، سبدلو، باینجان، هفتاش، زرواو، قرنی، زربنه، سرماش، جملی، گوییل تشکل دادند و این اکیپ ها به صورت رایگان دندان دانش اموزان را معاینه کردند و یک پک بهداشتی شامل مسواک، دهان شویه، نخ دندان و خمیر دندان به همه این دانش اموزان اهدا کردند که هدف اصلی از این اقدام اهمیت دانش اموزان به سلامت دندان و حفظ لبخند زیبا با مراقبت و شستشو دندان ها و روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان ها است.

برای تهیه گزارش از چگونگی اجرای این طرح همراه اکیپی که تشکیل شده از جاده های خاکی و پرپیچ و خم به روستای باینجان در بخشش ننور رفتیم و در مدرسه این روستا مستقر شدیم.

چرو، نرگس، سیروان، کوثر، نارین، ژیار، کارزان، نیکوان، ژینا و ثنا دانش آموزان روستای باینجان هستند که در دل کودکانه شان آرزوهای دارند هر کدام می خواهند با تحصیل علم و دانش در این مدرسه مخروبه به آرزوهای شان جامه عمل بپوشانند یکی می خواهد پزشک شود یکی بازیگر، یکی دیگر معلم و آن یکی فوتبالیست ووو تا به مردمشان خدمت کنند و طعم تلخ محرومیت را که خود با جان دل مزه کرده اند از چهره بی روح و محروم مانده از توسعه روستایشان بزدایند.

روستای باینجان آخرین روستا بانه در جاده مریوان بانه است در دوران جنگ تحمیلی بمباران شیمیایی شده و ۱۲ نفر نیز شیمیایی شده و تعدادی نیز شهید شدند.

تمام دانش آموزان در یک کلاس درس می خوانند شاید بهترین کلاس این مدرسه قدیمی باشد اما دیوارها و پنجره های این کلاس نیز کهنه و پوسیده است و نیمکت ها دست نوشته های یادگار سالهای خیلی دور را هنوز حفظ کرده شاید این دست نوشته ها از والدین شان به جا مانده است.

کوثر دانش آموز پایه ششم ابتدایی مدرسه روستای باینجان می گوید: ما در این روستای دور افتاده به امکانات بهداشتی و پزشکی دسترسی نداریم از حضور این انسانهای دلسوز و مهربان که به فکر سلامتی ما هستند بسیار خوشحالم هستم.

البته همه دانش آموزان برای این اقدام انجمن بیماران خاص بانه و دانشگاه علوم پزشکی کردستان خوشحال هستند و با لبخندی زیبا پذیرای آنها هستند.

پیشگیری سودمندترین درمان دندان

دکتر هادی محمدی دندان پزشکی که از دل همین روستاهای محروم برخواسته می خواهد با آموزش و ارائه خدمات دندان پزشکی به آنها لبخندی زیبا و ماندگار هدیه دهد.

وی گفت: با دستور رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان مبنی بر بررسی سلامت و بهداشت دهان دندان دانش آموزان مناطق محروم این طرح اجرا شده هدف ما پیشگیری و شناسایی دانش اموزانی که مشکلات دهان و دندان دارند و معرفی آنها به مراکز تخصصی و مجهز است.

با همت رییس دانشگاه علوم پزشکی و انجمن بیماری های خاص بانه روستاهای که دستررسی به مراکز ندارند و از نزدیک آموزش های بهداشتی و پیشگیرانه دهان و دندان ارائه شده و پرونده برای تمام دانش آموزان مناطق محروم تشکیل شده و به رسم یاد بود و یک پک بهداشتی اهدا شد.

اهمیت این اقدام در این است که دانش آموزان آموزش بهداشت دندان را برای خانواده ارائه دهند وسلامت دندان ها به یک موضوع همگانی تبیدل و دانش آموزان نقطه صفر مرزی به والدین و جامعه انتقال دهند.

دکتر محمدی در ادامه اظهار داشت: بعد از معاینه دندان دانش آموزان به مرکز تخصصی و دندان پزشک معرفی و هماهنگیهای لازم برای اقدامات پزشکی انجام شده و شیارپوش را به دندان های که مستعد پوسیدن هستند اما پوسیده نشده انجام شده است.

مشاور سلامت دهان دندان رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بهترین درمان برای سالم ماندن دندان را پیشگیری عنوان کرد و افزود: دندان ها الماس گرانبها هستند اگر از بین بروند ماهرترین دندان پزشک نمی تواند مانند اول آن را بسازند بهترین و سودمندترین درمان، پیشگیری است.

این عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، هیچگاه به مقالات و پایانه های تحصیلی افتخار نکردم خدمت در روستاهای صعب العبور و محروم را افتخار و هنر خود می دانم و اینکه دانش اموزان را از همان ابتدا تشویق و آموزش بدهم تا لبخند زیبایشان را حفظ کند افتخار بزرگی است.

بهره مندی ۳۰۲ دانش آموز

مدیر عامل انجمن خیریه بیماران خاص شفا گستر بانه نیز گفت: طرح آموزش و بررسی مشکلات دندان و دهان دانش آموزان روستاهای محروم در چهار روز انجام شده و که ۱۲ روستا و چهار مدرسه شبانه روز اجرا شده و ۳۰۲ دانش آموز از این طرح بهره مند شدند.

محمد خداجو ضمن تقدیر از همکاری و اقدام خیرخواهانه اکیپ های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: با این اقدام خیرخواهانه تحولی بزرگ در زمینه بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مناطق محروم شهرستان ایجاد می شود و امیدوارم در تمامی طرح ها و برنامه های انجمن خیریه بیماران خاص همراهی و همکاری کند تا مشکلات مناطق محروم را به حداقل برسانیم.

برای بهره مندی دانش آموزان از حداقل امکانات بهداشتی دندان برای هرکدام از دانش آموزان به کمک خیرین سلامت یک پک بهداشتی دندان اهدا می شود.

مدرسه بدون امکانات

معلم مدرسه باینجان که تنها معلم این مدرسه است و به تنهایی ۶ پایه را تدریس و مدیریت را نیز بر عهده دارد درباره مشکلات مدرسه این روستا با اشاره به وضعیت نامناسب مدرسه می گوید: ساختمان این فضای آموزشی بیش از ۴۰ سال عمر دارد قبلا که تعداد دانش آموزان زیاد بوده به عنوان مدرسه راهنمایی استفاده می شد.

سیوان توحیدی که خود نیز اهل یکی از روستاهای اطراف باینجان است اضافه می کند: مدرسه ما آب ندارد سرویس بهداشتی هم ندارد محوطه مدرسه نیز خاکی و غیر قابل استفاده است دانش آموزان روستا که حدود ۱۰ نفر هستند در پایه های ابتدایی در یک کلاس درس می خوانند.

وی اظهار داشت: به دلیل نبود آب هنوز سیستم گرمایشی را روشن نکردیم البته این منطقه به دلیل کوهستانی بودن بسیار صعب العبور و سرد است.

توحیدی با بیان اینکه مردم این روستا به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و درآمد زیادی ندارند، ادامه داد: در زمان جنگ تحمیلی روستای باینجان بمباران شیمایی شده و چند نفر نفر نیز شهید و مجروح شدند که تعداد کمی از مجروحین بمباران شیمایی در قید حیات هستند.

وی یاد آور شد: بیشتر مردم روستا به دلیل کمبود امکانات به شهر مهاجرت کردند در تابستان ۲۰ خانوار این زندگی می کنند اما در این فصل سال تنها ۱۲ خانوار در این روستا می مانند.