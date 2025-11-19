بازارچه مرزی مشترک مرزهای تمرچین و حاجی عمران راه اندازی می شود

او ادامه داد: کولبری مبادلات کالاهای مرزی را انجام دهند که سهم کلی آذربایجان‌غربی در این قانون واردات کالا به میزان ۴۵۰ میلیون دلار در سال است.

فرماندار پیرانشهر گفت: برای بررسی بیشتر این موضوع دیداری با مسئولان پایانه مرزی حاج عمران اقلیم کردستان انجام گرفت و موضوعات و مشکلات هر دو طرف در زمینه مبادلات کالاهای مشمول این قانون به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به سیاست دولت در توسعه تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها تأکید کرد: حمایت از توسعه واردات کالاهای مرزنشینی و تعاملات دوجانبه اهمیت بالایی دارد و راه‌اندازی بازارچه مرزی مشترک علاوه بر حفظ شأن و کرامت انسانی کولبران، سرعت تبادل کالاها را نیز افزایش می‌دهد.

خسروپورآذر افزود: در حال حاضر کارشناسان در حال مکان‌یابی بازارچه مرزی تمرچین – حاجی عمران هستند تا پس از راه‌اندازی، از ازدحام جمعیت در پایانه مرزی تمرچین کاسته شده و مبادلات کالا در بازارچه انجام شود.