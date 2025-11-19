بحران مرغ آرین در کردستان؛ مرغداران علیه سویه کم بازده اعتراض کردند

به گزارش کرد پرس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این نشست، با اشاره به نقش محوری صنعت طیور در اقتصاد استان، گفت: کردستان یکی از استان های توانمند در حوزه پرورش طیور است و ضروری است مشکلات این بخش به صورت دقیق احصا شود.

ارسلان ازهاری ضمن تأکید بر اولویت تأمین نیاز داخلی استان، مدیریت دوره های مازاد تولید مرغ و انتقال آن به سایر استان ها را از ضرورت های حوزه اقتصاد کشاورزی استان دانست.

وی با بیان اینکه فشارهای خارجی و تحریم ها اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: با وجود این چالش ها، باور به توان داخلی و اتکا به ظرفیت های بومی توصیه اصلی رهبری است و باید با ارتقای فناوری و تکیه بر شرکت های دانش بنیان بهره وری در صنعت طیور را افزایش دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به الزام های موجود درباره افزایش سهم سویه آرین در برنامه هفتم توسعه، خواستار ورود جدی مراکز تحقیقاتی برای بازنگری و ارتقای این سویه شد و اظهار کرد: اگر این برنامه نیازمند اصلاح است باید با پشتوانه علمی تغییر کند.

خواسته صریح مرغداران: توقف اجبار استفاده از آرین

در ادامه جلسه، مرغداران استان به عنوان یکی از اصلی ترین گروه های حاضر، مخالفت خود را با استفاده اجباری از سویه آرین اعلام کردند. آنان این نژاد را «کم بازده» و «عامل زیان های سنگین اقتصادی» دانستند و تأکید کردند که بهره وری پایین آرین موجب افت شدید لاشه، افزایش ضریب تبدیل دان و تحمیل هزینه های اضافی به واحدها شده است.

به گفته مرغداران، در حالی که کشور می تواند با هزینه ای محدود جوجه اجداد مرغ گوشتی وارد کند، استفاده اجباری از آرین سالانه بین یک تا ۱.۲ میلیارد دلار خسارت به صنعت طیور وارد می کند؛ این گروه همچنین اعلام کردند در حالی که نزدیک به ۹۰ درصد مرغداران کردستان مخالف استفاده از این سویه اند، همچنان براساس دستورالعمل ها مجبور به استفاده در بخشی از دوره های تولید هستند.

دیدگاه بخش خصوصی: ضرورت بومی سازی سیاست ها

در بخش دیگری از نشست، رئیس اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به شمار بالای واحدهای مرغداری فعال در استان، بیان کرد: ۷۷۴ واحد در کردستان فعالیت دارند و اکثریتِ آنها تمایلی به استفاده از آرین ندارند.

علی اکبر عبدالملکی بر اهمیت گوشـت مرغ در سبد پروتئینی مردم تأکید کرد و خواستار بازنگری در سیاست هایی شد که به گفته او کارایی لازم را ندارد و به تولیدکننده فشار وارد می کند.

اعضای کمیسیون کشاورزی و کسب وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی نیز در سخنانی جداگانه، سیاست های یکسان سازی شده در کشور را عامل ایجاد رانت و کاهش بهره وری عنوان کرده و بر لزوم بومی سازی سیاست ها مطابق شرایط اقلیمی و اقتصادی کردستان تأکید کردند؛ آنها اعلام کردند که بهره وری پایین آرین، در استان های با اقتصاد ضعیف تر اثرات مخرب تری دارد.

در ادامه، کارشناسان و مشاوران حوزه مرغ مادر با ارائه گزارشی فنی به بررسی عملکرد سویه آرین پرداختند. ارسلان جمشیدی، مشاور مزارع مرغ مادر، با اشاره به سابقه چند دهه تحقیق در کشورهای پیشرو حوزه طیور، گفت: در سویه های استاندارد جهان، ضریب تبدیل دان حدود ۱.۶ تا ۱.۷ است؛ اما در آرین حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم دان بیشتر برای تولید هر کیلو مرغ زنده مصرف می شود.

او این اختلاف عملکرد را عامل بروز حدود ۷۰۰ میلیون دلار ضرر سالانه برای بخش طیور کشور عنوان کرد.

موضع جهاد کشاورزی: اجرای سیاست های کلان، همراه با انتقال اعتراض ها

در بخش پایانی جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند شکل گیری لاین آرین در کشور، اظهار کرد: براساس سیاست های کلان، سهم آرین باید تا پایان برنامه هفتم به ۲۵ درصد برسد و ما نیز موظف به اجرای مصوبات هستیم.

سعدی نقشبندی تأکید کرد که آمارهای رسمی از میزان استفاده واقعی آرین، با واقعیت های میدانی همخوان نیست و این تضاد باید به سطوح ملی منتقل شود.

وی افزایش جوجه ریزی در سال ۱۴۰۳ و رشد تولید در نیمه نخست سال جاری را نشانه ای از اقتصادی بودن تولید مرغ در استان دانست و بر ضرورت ایجاد سازوکار رسمی برای انتقال اعتراض ها و پیشنهادهای اصلاحی به وزارتخانه های مرتبط تأکید کرد.