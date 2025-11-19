۱۶۱۵ مددجو تحت پوشش ۳۳ مرکز توانبخشی بهزیستی در کردستان هستند

فرزانه بهرامی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در تمامی شهرستان های استان مراکز روزانه فعال هستند، به جز شهرستان سروآباد که فاقد مرکز روزانه توانبخشی است و همین امر دسترسی به خدمات درمانی را برای ساکنان آن دشوار کرده است.

وی با اشاره به نیازهای این شهرستان، افزود: حدود ۱۰ درصد از افراد نیازمند خدمات توانبخشی در سروآباد مجبور هستند برای دریافت خدمات به مریوان مراجعه کنند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان اظهار کرد: در سروآباد نه تنها مرکز توانبخشی فعال وجود ندارد، بلکه نیروهای تخصصی مانند گفتاردرمانگر، کاردرمانگر و فیزیوتراپ نیز در شهرستان مستقر نیستند و این موضوع کل جمعیت نیازمند خدمات را با مشکل مواجه کرده است.

بهرامی ادامه داد: در مریوان چهار مرکز توانبخشی شامل مراکز تخصصی ذهنی، روان شناختی و اختلال شنوایی فعال است و بخش قابل توجهی از نیاز مراجعان سرآباد را تأمین می کند.

وی در خصوص گلایه خانواده ها از وضعیت زیرساخت ها، یادآور شد: تمام مراکز روزانه استان خصوصی هستند و با یارانه دولتی اداره می شوند که بخشی از کمبود تجهیزات ناشی از ناتوانی مالی مراکز در تأمین وسایل جدید است، زیرا هزینه ها به دلیل تورم سنگین افزایش یافته است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان بیان کرد: کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله کاردرمانگر، گفتاردرمانگر و فیزیوتراپ، یکی از مهم ترین چالش های ما در بسیاری از شهرستان های استان است.

بهرامی با اشاره به نظارت های دوره ای و پیگیری های انجام شده، گفت: یارانه دولتی فقط بخشی از هزینه ها را پوشش می دهد و مراکز می توانند برای تأمین تجهیزات از وام ها و اعتبارات حمایتی استفاده کنند و ما نیز در این مسیر همراه آنها هستیم.

وی اظهار کرد: بهزیستی کردستان تلاش می کند با توسعه مراکز، جذب نیروهای متخصص و تقویت حمایت ها، کیفیت خدمات توانبخشی در تمام شهرستان های استان به شکل متوازن ارتقا یابد.