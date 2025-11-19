سرانه مطالعه در آذربایجان غربی فقط ١٤ دقیقه در روز است

به گزارش کردپرس، علیرضا نوروزی با اشاره به اینکه سرانه مطالعه کشور روزانه ۱۵ دقیقه اعلام شده است، افزود: بر اساس آخرین آمار، سرانه مطالعه در استان به طور میانگین روزانه ۱۴ دقیقه است.
او در تبیین دلایل کاهش تمایل جامعه به خرید کتابهای چاپی اظهار کرد: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینهها سبب شده کتاب چاپی در اولویتهای آخر سبد مصرف فرهنگی خانوار قرار گیرد؛ چرا که کاهش توان اقتصادی به طور طبیعی بر حوزه فرهنگ و کتاب اثرگذار است.
نوروزی همچنین با اشاره به رشد نسخههای الکترونیکی کتاب با قیمتی حدود یکدهم نسخه چاپی، گفت: طبیعی است بخشی از جامعه با وجود چنین ظرفیتی، به جای خرید نسخه چاپی به سمت مطالعه نسخههای الکترونیکی سوق پیدا کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تأکید کرد: کاهش خرید کتاب چاپی لزوماً به معنای کاهش سرانه مطالعه نیست. در شیوه استخراج آمار سرانه مطالعه، تنها خرید کتاب چاپی، مراجعه به کتابخانهها و میزان امانت کتاب لحاظ میشود؛ در حالی که بسیاری از مردم با توجه به توسعه فناوریهای نوین، محتوای زیادی را از طریق فضای مجازی مطالعه میکنند و این موارد نیز در واقع نوعی مطالعه محسوب میشود.
اوبا بیان اینکه تلاش برای افزایش سرانه مطالعه در استان ادامه دارد، اظهار کرد: دو طرح «روستاهای دوستدار کتاب» و «پایتخت کتاب ایران» از مهمترین برنامهها در مسیر ارتقای فرهنگ کتابخوانی هستند. خوشبختانه هر سال از میان ۱۰ روستای منتخب کشور در طرح دوستدار کتاب، معمولاً ۲ تا ۳ روستا از آذربایجان غربی انتخاب میشود.
نوروزی ادامه داد: در سال گذشته نیز ارومیه در میان پنج شهر برگزیده برای عنوان پایتخت کتاب ایران قرار گرفت که این انتخاب نشاندهنده فعالیتهای فرهنگی و توجه جامعه به مطالعه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی افزود: طی سال جاری، ۵۲۵ عنوان کتاب در حوزههای مختلف علمی، داستان، شعر، فرهنگی و… در استان منتشر شده و آذربایجان غربی از نظر تنوع موضوعی در چاپ کتاب، یکی از استانهای دارای غنای بالا به شمار میرود.
