سرانه مطالعه در آذربایجان غربی فقط ١٤ دقیقه در روز است

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: بر اساس آخرین آمار، سرانه مطالعه در استان به طور میانگین روزانه ۱۴ دقیقه است.

به گزارش کردپرس، علیرضا نوروزی با اشاره به اینکه سرانه مطالعه کشور روزانه ۱۵ دقیقه اعلام شده است، افزود: بر اساس آخرین آمار، سرانه مطالعه در استان به طور میانگین روزانه ۱۴ دقیقه است.

او در تبیین دلایل کاهش تمایل جامعه به خرید کتاب‌های چاپی اظهار کرد: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌ها سبب شده کتاب چاپی در اولویت‌های آخر سبد مصرف فرهنگی خانوار قرار گیرد؛ چرا که کاهش توان اقتصادی به طور طبیعی بر حوزه فرهنگ و کتاب اثرگذار است.

نوروزی همچنین با اشاره به رشد نسخه‌های الکترونیکی کتاب با قیمتی حدود یک‌دهم نسخه چاپی، گفت: طبیعی است بخشی از جامعه با وجود چنین ظرفیتی، به جای خرید نسخه چاپی به سمت مطالعه نسخه‌های الکترونیکی سوق پیدا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تأکید کرد: کاهش خرید کتاب چاپی لزوماً به معنای کاهش سرانه مطالعه نیست. در شیوه استخراج آمار سرانه مطالعه، تنها خرید کتاب چاپی، مراجعه به کتابخانه‌ها و میزان امانت کتاب لحاظ می‌شود؛ در حالی‌ که بسیاری از مردم با توجه به توسعه فناوری‌های نوین، محتوای زیادی را از طریق فضای مجازی مطالعه می‌کنند و این موارد نیز در واقع نوعی مطالعه محسوب می‌شود.

اوبا بیان اینکه تلاش برای افزایش سرانه مطالعه در استان ادامه دارد، اظهار کرد: دو طرح «روستاهای دوستدار کتاب» و «پایتخت کتاب ایران» از مهم‌ترین برنامه‌ها در مسیر ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی هستند. خوشبختانه هر سال از میان ۱۰ روستای منتخب کشور در طرح دوستدار کتاب، معمولاً ۲ تا ۳ روستا از آذربایجان غربی انتخاب می‌شود.

نوروزی ادامه داد: در سال گذشته نیز ارومیه در میان پنج شهر برگزیده برای عنوان پایتخت کتاب ایران قرار گرفت که این انتخاب نشان‌دهنده فعالیت‌های فرهنگی و توجه جامعه به مطالعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی افزود: طی سال جاری، ۵۲۵ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف علمی، داستان، شعر، فرهنگی و… در استان منتشر شده و آذربایجان غربی از نظر تنوع موضوعی در چاپ کتاب، یکی از استان‌های دارای غنای بالا به شمار می‌رود.

