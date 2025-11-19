۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای رفع تنش آبی بانه تخصیص یافت

به گزارش کرد پرس، در پی پیگیری های استاندار کردستان و دیدار روز سه شنبه وی با وزیر کشور در تهران، اسکندر مؤمنی با تخصیص ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار تازه از محل اعتبارات مدیریت بحران برای پروژه رفع تنش آبی شهرستان بانه موافقت کرد؛ اعتباری که قرار است روند اجرای این طرح حیاتی را شتاب دهد.

آرش لهونی در این نشست با اشاره به ضرورت فوری ساماندهی وضعیت آب شرب بانه، تأکید کرد این شهرستان برای عبور از تنش آبی نیازمند افزوده شدن به بودجه قبلی است.

وی درخواست کرد علاوه بر ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب پیشین، ۴۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل پروژه اختصاص یابد؛ درخواستی که با موافقت وزیر کشور همراه شد؛ به دستور مؤمنی، سازمان برنامه و بودجه مأمور تأمین و انتقال این اعتبار شد.

در این دیدار همچنین مسائل دیگری از جمله ساماندهی بازارچه های مرزی، اجرای قانون معیشت مرزنشینان و سازوکار بهره مندی روستاییان از این قانون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.