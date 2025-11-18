به گزارش کردپرس، در نشستی که از سوی مجلس دموکراتیک سوریه (MSD) و حزب سوریه آینده برگزار شد، تأکید گردید که سوریه آینده با نفرت و کینه ساخته نخواهد شد و گفتوگو تنها مسیر ایجاد سوریهای یکپارچه است.
به نوشته آژانس خبری هاوار، این نشست با عنوان «نه به کینه… بله به گفتوگو و توافق سوریها» با مشارکت نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی، سازمانهای مدنی و شیوخ و ریشسفیدان قبایل منطقه، در سالن شهرداری مردمی در شهر شدادی کانتون جزیره برگزار شد.
نشست با سخنان «محمود المسلط» رئیس مشترک MSD آغاز شد. او تأکید کرد که برگزاری چنین نشستهایی در چارچوب تقویت فضای توافق میان سوریها و ایجاد کانالهای گفتوگو برای پایاندادن به پیامدهای جنگ و تجزیه اهمیت فراوانی دارد.
المسلط گفت: «مقابله با گفتار نفرتآمیز نقطه آغاز هرگونه توافق ملی سوری است. نفرت، انسجام اجتماعی را تضعیف میکند و شکاف میان جوامع را عمیقتر میسازد، اما گفتوگو قویترین راه برای رسیدن به توافق و ساختن آیندهای شایسته است.»
او تأکید کرد که آینده سوریه نیازمند تلاش مشترک و مسئولیتپذیری در سطحی بالا است.
«الفضل شیخ علی حماد الاسد»، از بزرگان عشیره اسد، نقش کلیدی قبایل در تقویت همزیستی و وحدت اجتماعی را یادآوری کرد و گفت: «قبایل همچنان ستونهای امنیت و ثباتاند. امروز نیز باید در برابر گفتارهایی که وحدت ملی را تخریب میکند بایستیم و ارزشهای احترام را برای ساختن وطن، تقویت کنیم.»
او افزود که قدرت سوریه از همبستگی میان بخشهای اجتماعی آن سرچشمه میگیرد و دشمنی با ثبات کشور تنها آن را آسیبپذیر میکند.
«صالح الصباع» مسئول دفتر روابط عمومی حزب سوریه آینده در کانتون جزیره نیز در سخنان خود اظهار داشت: «سوریه جدید نیازمند یک چارچوب ملی فراگیر است که هیچ بخش از جامعه از آن کنار گذاشته نشود.»
او تأکید کرد که تنوع قومی و فرهنگی سوریه یک نقطه قوت است، نه عامل تجزیه، و باید صلح داخلی تقویت شود.
«دهام الحریس» از بزرگان عشیره الملاحم، درباره خطرات سخنان تحریکآمیز هشدار داد و گفت این نوع گفتار، صلح داخلی را تخریب کرده و زمینهساز تجزیه است. او از همه گروههای سوری خواست که راه گفتوگو و توافق را در پیش بگیرند.
الحریس همچنین بر اهمیت حل مسئله آموزش تأکید کرد و گفت: «اگر میخواهیم نسلی آگاه بسازیم، باید نظام آموزشی داشته باشیم که کودکان را از افراطگرایی دور نگه دارد و ارزشهای محبت و احترام را گسترش دهد.»
در پایان نشست، «بریوان علی» عضو دفتر روابط MSD، نتایج نشست را قرائت کرد.
او بر چند نکته تأکید نمود:
-
نیروهای SDF ضامن امنیت و ثبات منطقهاند.
-
برای پیشبرد گفتوگوی داخلی، همه گروهها باید مشارکت داشته باشند.
-
گفتار نفرتآمیز در رسانهها، سیاست، مذهب و آموزش باید کنار گذاشته شود.
-
فرهنگ بخشش، احترام و اعتمادسازی باید در جامعه تقویت شود.
-
از ابتکارات مردمی با هدف گسترش ثبات و تقویت همزیستی حمایت شود.
