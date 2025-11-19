تنفیذ قرارداد توسعه میادین نفتی چنگوله و آذر مهران توسط وزیر نفت

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام با اعلام این خبر گفت: بالاخره بعد از پیگیری های بسیار توسط نمایندگان مجلس یازدهم و مجلس دوازدهم و تلاش استاندار سابق و استاندار فعلی ایلام، امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ قرارداد طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی چنگوله و میدان مشترک نفتی آذر توسط وزیر محترم نفت تنفیذ شد.

وی افزود: ما قدردان همه کسانی هستیم که برای مردم و توسعه کشور تلاش می کنند. ضمن تقدیر از تلاش های دکتر پاک نژاد وزیر محترم نفت از دکتر اوجی وزیر سابق نفت نیز بابت زحماتش برای دو پروژه مذکور قدردانی می کنیم.