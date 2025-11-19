استاد «عرفان صاحبی» به پاس اهدای کتابخانه شخصی به دانشگاه پیام نور سقز تجلیل شد

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام مسئولان دانشگاه پیام نور سقز، استاد صاحبی حدود ۴۰۰ جلد کتاب تخصصی و عمومی به همراه مجموعه ای از تحقیقات در حوزه های اجتماعی و آزمون های روان شناسی را به کتابخانه این دانشگاه اهدا کرده است.

استاد عرفان صاحبی در این مراسم با تأکید بر نقش ماندگار دانش، کتاب را شناسنامه انسان توصیف کرد و گفت: علم گنجی ارزشمند و پایدار است و جامعه با کتاب معنا پیدا می کند.

وی خطاب به دانشجویان بیان کرد: کلمه نمی دانم آغاز علم است؛ پس همیشه پرسشگر باشید و ندانستن را به دانستن تبدیل کنید.

این استاد برجسته، دانشگاه پیام نور سقز را دانشگاهی مرجع و ستاره در منطقه دانست و هدف از اهدای کتابخانه شخصی خود را تقویت فرهنگ مطالعه و حمایت از جریان دانش عنوان کرد.

حمایت مسئولان از توسعه زیرساخت های مطالعاتی

دکتر بهزاد احمدی، رئیس دانشگاه پیام نور سقز، این اقدام فرهنگی را ارزشمند دانست و خواستار برگزاری جشنواره دوسالانه کتاب سقز در حوزه های اجتماعی و فرهنگی شد.

دکتر علیرضا شریفی، عضو هیأت علمی دانشگاه، نیز استاد صاحبی را کوله باری از علم، تجربه و اخلاق مداری توصیف کرد و پاسداشت بزرگان فرهنگی را ضرورتی مهم دانست.

اقدامی ماندگار و هدیه ای به نسل جوان

در ادامه این آیین نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از این اقدام، آن را هدیه ای گران بها به نسل جوان عنوان کرد و گفت: استاد صاحبی از چهره های تأثیرگذار عرصه علم و اندیشه در سقز است.

محسن بیگلری همچنین اظهار کرد: ۳۵۰ میلیون تومان از اعتبارات توازن منطقه ای برای تجهیز کتابخانه های عمومی سقز تخصیص خواهد یافت و وعده داد دانشکده علوم و فنون سقز طی یک تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.

فاتح مهدوی، پیشکسوت فرهنگی، با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی استاد صاحبی پیشنهاد کرد یکی از خیابان های سقز به نام او نامگذاری شود.

دکتر فریدون احمدی، رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان، با بیان نگرانی از کاهش سرانه مطالعه، کتاب را «تبلور علم و اندیشه» دانست و خواستار تقویت جدی فرهنگ کتابخوانی در جامعه شد.

در بخش دیگری از مراسم، دکتر صباح حسینی، پژوهشگر ادبیات و تاریخ، با اشاره به پیشینه کتابخانه های کوردی، خواستار ایجاد مراکز تخصصی نگهداری نسخ خطی در سقز شد.

ارسطو گویلی، شهردار سقز، با قدردانی از جایگاه فرهنگی استاد صاحبی، از برنامه های شهرداری در حوزه کتاب از ساخت کتابخانه جدید تا حمایت از همایش های فرهنگی سخن گفت.

نشمیل صادقی، رئیس کتابخانه های عمومی سقز نیز کمبود فضای کتابخانه ای و عدم ساخت کتابخانه جدید در سه دهه اخیر را از چالش های اصلی این حوزه برشمرد.

در پایان، با اجرای خالد فتاحی و شعرخوانی آرزو صاحبی و پخش کلیپ هایی درباره زندگی و فعالیت های استاد، از بیش از ۶ دهه خدمات فرهنگی، آموزشی و ادبی عرفان صاحبی تجلیل شد.