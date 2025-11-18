به گزارش کردپرس، فیگن یوکسکداغ، سیاستمدار کُرد و رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) که در زندان امنیتی زنان قوجائلی نگهداری میشود، با ارسال پیامی به «تورنمنت فوتبال یادبود سری ثُریا اُندر» که از سوی انجمن هواداران مزوپوتامیا (Mezopotamya Taraftarlar Derneği – META-DER) برگزار میشود، با قدردانی از برگزارکنندگان این تورنمنت، آن را رویدادی ارزشمند در مسیر مشترک مبارزه برای تحقق صلح در ترکیه توصیف کرد.
«تورنمنت فوتبال یادبود سری ثُریا اُندر» با ابتکار انجمن هواداران مزوپوتامیا (META-DER) از ۱۶ نوامبر در قوجائلی آغاز شده است. این رقابتها به نام و یاد سری ثُریا اُندر، عضو هیئت امرالیِ حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی)، برگزار میشود و تیمهای مختلف و هواداران بسیاری در آن شرکت کردهاند.
پس از آغاز این تورنمنت، فیگن یوکسکداغ، رئیس مشترک پیشین HDP که هماکنون در زندان قوجائلی در بند است، پیامی خطاب به برگزارکنندگان، بازیکنان و تماشاگران ارسال کرد.
یوکسکداغ در پیام خود نوشت:
«با عشق و شور فراوان به همه شرکت کنندگان در تورنمنت فوتبالی که به نام و یاد رفیق عزیزمان سری ثُریا اُندر برگزار می شود، درود می فرستم. شما رفقای ارزشمندی که مبارزه برای صلح را با نام سری ثُریا اُندر در کنار هم قرار داده و معنای آن را عمیقتر کردهاید، شایسته قدردانی هستید.
برای تمامی تیمها و بازیکنان شرکتکننده، و برای همه کسانی که در سازماندهی این رویداد تلاش کردهاند، آرزوی موفقیت دارم و بار دیگر به همه تماشاگران و هواداران با عشق و صمیمیت درود می فرستم.»
