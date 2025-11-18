۳ استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان عضو هیئت های بورد تخصصی وزارت بهداشت شدند

به گزارش کرد پرس، این احکام برای دوره ای ۲ ساله صادر شده و شامل دکتر «یدالله زارع زاده» استاد تمام آموزش پزشکی و معاون آموزشی دانشگاه، دکتر «قباد مرادی» استاد تمام اپیدمیولوژی و رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و دکتر «محمد عبدی» استاد تمام بیوشیمی بالینی و مدیر گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه است.

بر اساس این گزارش، وزیر بهداشت با اشاره به نقش اثرگذار اعضای هیئت های بورد تخصصی در ارتقای کیفیت آموزش و ارزیابی تخصصی کشور، اعلام کرده است: بهره مندی از توان علمی و تجربه ارزشمند این اساتید می تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح آموزش تخصصی در کشور داشته باشد.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان این انتصابات را افتخاری برای مجموعه علمی استان دانست و تأکید کرده است: حضور این اساتید در هیئت های بورد تخصصی، ظرفیت علمی دانشگاه را در سطح ملی بیش از پیش نمایان می کند.