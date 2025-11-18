به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی نجفی فر با اشاره به تنوع بالای گونه‌های گیاهی و چوبی در مناطق زاگرسی استان ایلام، گفت: استان ایلام با توجه به اینکه در بخش شمالی مناطق رویشی زاگرسی قرار دارد، دارای گونه‌های چوبی و گیاهی متعددی است که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و اصلاح گونه‌های باغی استان دارد.

وی افزود: حفظ این ذخایر ژنتیکی از اولویت‌های بسیار مهم ماست، زیرا این ذخایر در آینده می‌توانند در ارتباط با اصلاح گونه‌های باغی مخصوص استان و معرفی ارقام جدید متناسب با شرایط رویشگاه‌های ایلام، نقش بسزایی ایفا کنند. به گفته وی، یکی از گونه‌های گیاهی با تنوع ژنتیکی بالا در استان ایلام، انجیر است که علی‌رغم کاهش تعداد آن‌ها در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی، هنوز گونه‌های مختلف آن در استان ایلام موجود هستند.

نجفی فر در ادامه گفت: این گونه‌ها باید در یک مکان متمرکز حفظ شوند تا در آینده از آن‌ها برای معرفی ارقام مناسب برای کشت انجیر دیم در استان استفاده کنیم. به عنوان مثال، در این مرکز، واریته‌های مختلفی از گونه‌هایی مانند ارغوان، گل محمدی، زالزالک، بلوط ایرانی، و نسترن و ... مستقر شده‌اند. رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همچنین به توسعه مرکز حفظ ذخایر ژنتیکی در استان اشاره کرد و گفت: در فاز اول این پروژه، بیش از ۷۰ درصد از گونه‌های چوبی استان ایلام به این مرکز انتقال یافته‌اند.

وی ضمن اشاره به اهمیت اقتصادی و اکولوژیک این ذخایر ژنتیکی، گفت: ارزش این ذخایر ژنتیکی از نظر اقتصادی می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری داشته باشد و لازم است که از آن‌ها برای بهبود شرایط کشاورزی و باغبانی استان بهره‌برداری کنیم.

نجفی‌فر با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه نقش مهمی در حفظ و تقویت ذخایر ژنتیکی استان ایلام دارد، از مردم، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دعوت کرد تا با همکاری و هم‌افزایی، در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و حفاظت از محیط‌زیست استان گام بردارند.