۱۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در کردستان با مشارکت خیرین و ستاد دیه آزاد شدند

به گزارش کرد پرس، محمد خسروی در گفت و گو با رسانه ها گفت: بر اساس آمارهای ثبت شده، مجموع بدهی این زندانیان ۱۷۲ میلیارد تومان بوده است که با روش های مختلف تأمین شده؛ از جمله ۱۲ میلیارد تومان کمک بلاعوض خیرین، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آورده نقدی مددجویان، ۲۵ میلیارد تومان گذشت شکات، ۱۱۲ میلیارد تومان پذیرش اعسار، ۳ میلیارد تومان حمایت دستگاه های اجرایی و مابقی نیز از طریق تسهیلات قرض الحسنه بانکی پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: در هشت ماهه گذشته امسال، ۱۷۰ زندانی جرایم مالی با مجموع بدهی ۱۷۲ میلیارد تومان از زندان های استان آزاد شدند و این رقم نشان دهنده افزایش مشارکت خیرین و تعامل سازنده با ستاد دیه کشور است.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان کردستان با قدردانی از نقش مردم نیکوکار استان، افزود: کمک های خیرین نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته و این موضوع نتیجه اعتماد و همراهی دلسوزانه مردم کردستان است.

خسروی با اشاره به وضعیت کنونی زندانیان جرایم غیرعمد، ادامه داد: اکنون ۳۵۰ زندانی جرایم مالی غیرعمد با بدهی بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان در انتظار یاری خیرین هستند تا بتوانند به آغوش خانواده های خود بازگردند.

وی عملکرد بلندمدت ستاد دیه را قابل توجه دانست و یادآور شد: از ابتدای تأسیس ستاد دیه کردستان تاکنون، ۴ هزار و ۱۲۰ زندانی با مجموع بدهی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان آزاد شده اند و این مسیر همچنان با همراهی مردم نیکوکار ادامه دارد.

مدیرکل زندان های استان کردستان از خیرین درخواست کرد: با مراجعه به دفتر ستاد دیه و بررسی دقیق پرونده ها، کمک های خود را برای آزادی افراد نیازمند اختصاص دهند و زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم و حمایت از خانواده هایشان را فراهم کنند.