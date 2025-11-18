پروژه آبرسانی از سد چراغ ویس با جدیت در حال اجرا است

به گزارش کرد پرس، احمد محمدرضایی در جلسه بررسی مشکلات روستاهای تابعه شهرستان بانه، گفت: روستاها نقش بنیادین در توسعه پایدار منطقه دارند و رفع چالش های زیرساختی و خدماتی آن ها باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت بهبود شرایط زیستی و خدمات رسانی، افزود: تأمین آب آشامیدنی سالم، بهسازی و توسعه راه های ارتباطی، ارتقای خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی از مهم ترین محورهای برنامه ریزی در حوزه روستاها است.

فرماندار شهرستان بانه با اشاره به پیشرفت طرح های مرتبط با تأمین آب آشامیدنی روستاها، اظهار کرد: پروژه آبرسانی از سد چراغ ویس به شهرستان بانه با جدیت در حال اجراست و تلاش می کنیم با تسریع در بهره برداری از این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به تنش های آبی در روستاهای تابعه برطرف شود.

محمدرضایی حمایت از کشاورزی و دامداری مدرن، توسعه صنایع تبدیلی و گسترش زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال را از الزامات توسعه متوازن منطقه دانست و ادامه داد: با همراهی و پیگیری های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همکاری دستگاه های اجرایی استان، امیدواریم بتوانیم گام های مؤثری در جهت محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان برداریم.