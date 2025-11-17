به گزارش کردپرس، شرکت گلفکِیستون پترولیوم روز دوشنبه تأیید کرد که محموله مربوط به سهم این شرکت و سایر شرکتهای خارجی برای دوره سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۵ توسط واسطه تعیینشده در پایانه نفتی جیهان بارگیری شده و انتظار میرود پرداخت سهم این شرکت طی ۳۰ روز آینده، مطابق توافق موقت صادرات، انجام شود.
بر اساس اعلام گلفکیستون، دومین محموله نیز برای پایان نوامبر برنامهریزی شده و بارگیریهای بعدی و پرداختها بهصورت منظم ادامه خواهد یافت.
صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله عراق ـ ترکیه پس از توقف دو و نیمساله بهدلیل اختلافات میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم درباره نحوه توزیع درآمدها، در ۲۷ سپتامبر از سر گرفته شد. صادرات اقلیم در ماه اکتبر به ۲۰۵ هزار بشکه در روز رسید.
هشت شرکت خارجی فعال در اقلیم، از جمله گلفکیستون، با دولت اقلیم و دولت فدرال عراق توافقهایی را برای آغاز مجدد صادرات بینالمللی نفت امضا کردهاند. طبق این توافق «تاریخی»، اقلیم کردستان از پایان سپتامبر روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت به شرکت دولتی «سومو» تحویل میدهد و مجاز است ۵۰ هزار بشکه در روز را برای مصرف داخلی حفظ کند.
