تخصیص آب به ۳۸ واحد صنعتی راکد و متخلف در بوکان باطل شد

به گزارش کردپرس، عباس عباسی گفت: در راستای نظارت و پایش طرحهای صنعتی و خدماتی و با هدف جلوگیری از تخطی واحدها از مفاد پروانهها، طرح بررسی وضعیت این صنایع در جلسات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مطرح و سپس بازدیدهای میدانی از طرحهای واگذارشده در سالهای گذشته انجام شد.
او افزود: پس از محرز شدن غیرفعال بودن برخی واحدها و همچنین تغییر کاربری غیرمجاز، ۳۸ پروانه تخصیص آب زیرزمینی با حجم ۲۲۵ هزار مترمکعب پس از تکمیل پرونده و طرح در کمیسیون صدور پروانهها، باطل و از درجه اعتبار ساقط شد.
مدیر منابع آب بوکان اظهار کرد: با اجرای این فرایند، از انحراف در اجرای طرحها جلوگیری میشود و آب بازگشتی به بانک تخصیص آب برای طرحهای اجرایی و اشتغالزای شهرستان که قابلیت اجرا دارند و با کمبود آب مواجه بودند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
عباسی تاکید کرد: این اقدام نقش مهمی در حمایت از سرمایهگذاری و اشتغالزایی طرحهای واجد اهلیت در بوکان دارد.
نظر شما