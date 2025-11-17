تخصیص آب به ۳۸ واحد صنعتی راکد و متخلف در بوکان باطل شد

به گزارش کردپرس، عباس عباسی گفت: در راستای نظارت و پایش طرح‌های صنعتی و خدماتی و با هدف جلوگیری از تخطی واحدها از مفاد پروانه‌ها، طرح بررسی وضعیت این صنایع در جلسات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مطرح و سپس بازدیدهای میدانی از طرح‌های واگذارشده در سال‌های گذشته انجام شد.

او افزود: پس از محرز شدن غیرفعال بودن برخی واحدها و همچنین تغییر کاربری غیرمجاز، ۳۸ پروانه تخصیص آب زیرزمینی با حجم ۲۲۵ هزار مترمکعب پس از تکمیل پرونده و طرح در کمیسیون صدور پروانه‌ها، باطل و از درجه اعتبار ساقط شد.

مدیر منابع آب بوکان اظهار کرد: با اجرای این فرایند، از انحراف در اجرای طرح‌ها جلوگیری می‌شود و آب بازگشتی به بانک تخصیص آب برای طرح‌های اجرایی و اشتغال‌زای شهرستان که قابلیت اجرا دارند و با کمبود آب مواجه بودند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عباسی تاکید کرد: این اقدام نقش مهمی در حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی طرح‌های واجد اهلیت در بوکان دارد.

