چالش های اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کردستان؛ از کمبود زمین تا شرایط کوهستانی

جهانگیر الیاسی در گفت وگوی تفصیلی با خبرگزاری کرد پرس، ضمن تشریح آخرین تصمیمات سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان، از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های انبوه سازی خبر داد و گفت: این اعتبار نقش مهمی در پرداخت مطالبات پیمانکاران و پیشبرد طرح های زیرساختی مسکن خواهد داشت.

وی مهم ترین چالش استان را کمبود زمین دانست و افزود: در کردستان، تأمین زمین یکی از مسائل اصلی است که خوشبختانه با پیگیری های متعدد، مشکل الحاق زمین در بسیاری از شهرهای استان برطرف شد و در سفر وزیر نیز اعلام کردیم که نزدیک به ۳۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی، جوانی جمعیت و واگذاری زمین به خانواده شهدا، زمین مورد نیازشان تأمین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: استفاده از اراضی کشاورزی همیشه یک چالش بزرگ بوده و تعیین نوعیت زمین ها زمان بر و پرهزینه می شد و در نهایت قابل استفاده نبود که با مصوبه ای که از شورای دستگاه های نظارتی استان گرفتیم، امکان استفاده از تخلخل های موجود در این اراضی فراهم شده و مسیر برای شهرهای مریوان و قروه هموار شد.

افتتاح ۵۰۰ واحد و تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح های انبوه سازی

الیاسی درباره دستاوردهای سفر وزیر به کردستان نیز بیان کرد: در این سفر، ۵۰۰ واحد گروه ساخت در شهرهای دیواندره، کامیاران و قروه افتتاح شد و همچنین برای هزینه های محوطه سازی ۴هزار و ۷۰۵ واحد انبوه سازی، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد که ۲۲۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در مرحله کارسازی است.

وی ادامه داد: این منبع مالی کمک بزرگی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و تسریع روند پروژه ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اقدامات حوزه خانواده شهدا و جوانی جمعیت، یادآور شد: در یک سال گذشته، زمین ۶۰۰ خانوار شهدا تحویل شد و با حضور وزیر نیز به صورت نمادین واگذاری ها انجام شد و همچنین تفاهم نامه ای هم با بنیاد شهید برای تأمین زمین مورد نیاز ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار دیگر منعقد شده است.

۸ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی به جای خام فروشی اراضی

الیاسی با اشاره به برنامه های اقتصاد مسکن در کردستان، گفت: یکی از وظایف دولت مدیریت مسکن خانوارها است و در استان کردستان به جای خام فروشی اراضی، ۸ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی تعریف کرده ایم که هم اشتغال ایجاد می کند و هم به تحقق شعار سال کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سامان دهی بازار اجاره، اظهار کرد: ورود جدی وزارت راه و شهرسازی به موضوع مساکن استیجاری از اتفاقات مهم یک ماه اخیر است و با حضور کارشناسان کره جنوبی جلسات تخصصی برگزار شد و دستورالعملی صادر شده که بر اساس آن دولت می تواند خانه های ساخته شده توسط مردم را تملک و تا ۵ سال در قالب اجاره داری به زوج های جوان واگذار کند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تأکید کرد: این اقدام می تواند تعادل قابل توجهی در بازار اجاره ایجاد کند.

رتبه دوم کشوری در نوسازی بافت فرسوده

الیاسی درباره نوسازی بافت فرسوده نیز بیان کرد: کردستان در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم کشور را در تحقق برنامه نوسازی بافت های فرسوده کسب کرد، البته ادامه این روند نیازمند افزایش تسهیلات است؛ زیرا وام های سال جاری نسبت به پارسال کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در حوزه مدرسه سازی نیز پنج مدرسه در مناطق مختلف استان در بافت های فرسوده در حال ساخت است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان درباره طرح های راه سازی نیز گفت: ۲۵ کیلومتر از کریدور شماره ۹ در استان به بهره برداری رسید و همچنین ۲۰ کیلومتر عملیات شمع کوبی در محور سنندج - کامیاران آغاز شد؛ در ورودی مریوان، محدوده صلوات آباد و نیز محور بیجار دیواندره عملیات اجرایی با قدرت ادامه دارد.

الیاسی ادامه داد: پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز انجام شده که استمرار فعالیت پروژه ها را تضمین می کند.

وی در پاسخ به پرسش درباره ثبت نام جدید در حوزه مسکن ملی نیز اظهار کرد: حدود ۲۳ هزار متقاضی سامان دهی شده اند و وضعیت زمین یا واحد آن ها مشخص شده، اما ۵۰ هزار متقاضی دیگر همچنان در انتظار تأمین زمین هستند و با توجه به محدودیت زمین در استان، فعلاً ثبت نام جدید انجام نخواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان افزود: تأمین زمین در استان هایی با شرایط مشابه کردستان، گیلان و مازندران بسیار دشوار است و نمی توان وضعیت این استان ها را با دیگر مناطق کشور مقایسه کرد.