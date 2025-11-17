بیش از هزار گونه جانوری به زیستگاه های کردستان بازگردانده شد

فرزاد زندی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، با بیان اینکه رویکرد حفاظتی استان از روش های سنتی به شیوه های نوین و الکترونیکی تغییر کرده است، گفت: در ۸ ماه گذشته موفق شدیم حدود ۱۱۳۰ گونه از پرندگان تا پستانداران را از متخلفان شکار و صید غیرمجاز کشف و ضبط کنیم و آن ها را به زیستگاه هایشان بازگردانیم.

وی افزود: پاسگاه های محیط بانی استان به دوربین های مداربسته، دوربین های برد بلند، پهپادهای شناسایی و نیز دوربین های دید در شب مجهز شده اند و همین موضوع باعث شده میزان کشفیات ما در یک سال گذشته چندین برابر سال های قبل شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان اظهار کرد: در این مدت حدود ۳۰۰ شکارچی متخلف را دستگیر و به قوه قضاییه معرفی کردیم. از این افراد، ۵۰۰ مورد ادوات صید و شکار غیرمجاز و ۳۵ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

زندی درباره بازدارندگی جرایم محیط زیستی، بیان کرد: مبالغ جرایم توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می شود و هر یکی دو سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد؛ بنابراین از نظر قانونی بازدارندگی وجود دارد، اما انگیزه شکارچیان برای شکار غیرمجاز همچنان چالش جدی ما است.

وی درباره نحوه صدور مجوزهای قانونی شکار نیز گفت: هر ساله برای برخی پرندگان و برای صید ماهی پروانه صادر می شود؛ اما شکار پستانداران چهارپا، مانند قوچ و کل بز، چند سال است که ممنوع شده و اکنون فقط برای شکار پرندگان در یک فصل مشخص و نیز برای صید ماهی تا فصل بهار مجوز صادر می کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به وضعیت مناطق تحت مدیریت محیط زیست در استان کردستان، ادامه داد: حدود ۹.۶ درصد از مساحت استان مناطق تحت حفاظت محیط زیست است و پنج منطقه حفاظت شده و پنج منطقه شکار ممنوع داریم؛ در حالی که میانگین کشوری ۱۲ درصد است و ما کمی با این میانگین فاصله داریم.

زندی یادآور شد: در حوزه تجهیزات، امسال شش دستگاه خودروی کمک دار تهیه و جایگزین کرده ایم و تا پایان سال شش دستگاه دیگر هم اضافه خواهد شد و همچنین پایش الکترونیکی در مناطقی مانند بیجار با دوربین های مداربسته و پهپاد در حال انجام است.

وی درباره تمهیدات برای فصل زمستان، اظهار کرد: در زیستگاه هایی که دسترسی به حیات وحش ممکن است، مانند سایت بیجار، به صورت دستی یونجه منتقل می کنیم؛ اما تأکید می کنیم مردم به حیات وحش غذا ندهند، زیرا حیوانات باید بتوانند در طبیعت غذای خود را تأمین کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست، تالاب بین المللی زریوار را از ارزشمندترین زیستگاه های کشور دانست و افزود: زریوار خزانه ژنتیکی کردستان است و خطوط قرمز ما است و ما تغییر کاربری را در اطراف زریوار به صفر رسانده ایم و با تمام ساخت وسازهای غیرمجاز برخورد می کنیم.

زندی با اشاره به گلایه برخی مالکان محلی، بیان کرد: پرونده های ساخت وسازهای غیرمجاز در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و روند قضایی زمان بر است و ممکن است مردم تصور کنند اقدامی نشده، اما همه پرونده ها مطرح شده و در نوبت اجرا است.

وی درباره وضعیت لایروبی تالاب و اقدامات زیست محیطی، گفت: اکوسیستم تالاب ها بسیار حساس است و هرگونه دستکاری نیازمند مطالعات دقیق و علمی است و هنوز به جمع بندی نرسیده ایم که لایروبی انجام شود یا خیر.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: ورود فاضلاب انسانی تقریباً به صفر رسیده و با اقداماتی که شرکت آب و فاضلاب انجام داده، فاضلاب شهری مریوان و نیز فاضلاب روستاهای اطراف از حوزه تالاب خارج شده و اکنون آلودگی فاضلابی نداریم.

زندی یادآور شد: حفاظت از زیستگاه های ارزشمند کردستان بدون همراهی مردم و دستگاه های مسئول امکان پذیر نیست و با ادامه مسیر فعلی و توسعه تجهیزات و روش های نوین حفاظتی، امیدواریم بتوانیم زیست بوم های استان را هرچه بهتر صیانت کنیم.