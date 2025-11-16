اقامت دبی با دویست میلیون تومان|رویای ممکن یا دست نیافتنی؟

دبی به عنوان یکی از بهترین و پیشرفتهترین شهرهای خاورمیانه، با ارائه استانداردهای ممتاز زندگی، توجه تعداد بیشماری از سرمایهگذاران بینالمللی را به خود جلب کرده است. در این میان، یک سؤال کلیدی برای بسیاری از ایرانیان مطرح است: در سال 2025، کسب اقامت دبی با دویست میلیون تومان یک رویای دستیافتنی است یا آرزویی غیرممکن؟
پاسخ این پرسش به بررسی دقیق هزینههای اصلی به ویژه در بخش هزینه خرید مسکن نیاز دارد. بهطورمثال، برای کسب اقامت از طریق خرید ملک، تحلیل قیمت فروش آپارتمان در دبی امارات، سنگبنای اصلی برنامهریزی مالی است. در این مقاله با بررسی جزئیات، مرز میان واقعیت و خیال را مشخص میکنیم.
سایت pacificprime که یک سایت بیمه بینالمللی است، درباره مهاجرت به دبی میگوید:
Dubai is widely considered a good place to live for expats thanks to its safety, family-friendly lifestyle, and modern infrastructure.
دبی بهدلیل امنیت بالا، سبک زندگی مناسب خانواده و زیرساختهای مدرن، بهعنوان یکی از بهترین مقاصد برای زندگی مهاجران شناخته میشود.
نگاهی کوتاه به برخی از مهمترین مزایای مهاجرت به دبی
- سیستم بهداشت و درمان مدرن و مجهز
- موقعیت جغرافیایی استراتژیک
- نرخ بسیار پایین جرایم خشونتآمیز
- زیرساختهای پیشرفته و رو به رشد
- نرخ پایین مالیات
- بازار املاک و مستغلات متنوع و با بازدهی بالا
- وجود مدارس بینالمللی معتبر
- جامعهای متنوع از مهاجران و گردشگران
- رستورانهای بینالمللی
بررسی روشهای مهاجرت به دبی
دولت امارات متحده عربی بهمنظور تسهیل فرآیند مهاجرت، روشهای مختلفی را برای متقاضیان تعریف کرده است. افراد درصورتیکه شامل گروههای زیر باشند، میتوانند برای ویزای طلایی درخواست دهند. این روشها عبارتند از:
سرمایهگذاری: سرمایهگذاران حوزه املاک و مستغلات میتوانند با خرید ملکی به ارزش حداقل 2 میلیون درهم، گلدن ویزا بگیرند. سرمایهگذارانی که سپرده یا سهام شرکتهای اماراتی با ارزش مشخص را در اختیار دارند، میتوانند از این طریق به دبی مهاجرت کنند.
سپرده بانکی: افرادی که بتوانند مبلغ 2 میلیون درهم در بانکهای امارات سپردهگذاری کنند، میتوانند گلدن ویزا بگیرند.
ثبت شرکت: روش دیگری که امارات برای مهاجرت به دبی تعریف کرده، ثبت شرکت است. کارآفرینان و صاحبان استارتآپهای موفق بسته به محل ثبت شرکت (مناطق آزاد یا سرزمین اصلی) و نوع فعالیت، باید هزینههای مختلفی از جمله: اجاره دفتر، مجوز تجاری و هزینههای اداری را پرداخت کنند.
افراد متخصص: پزشکان، مهندسان، دانشمندان و افراد متخصص در حوزههایی که توسط دولت امارات مشخص شده، میتوانند به دبی مهاجرت کنند. متقاضیان باید دارای مدارک تحصیلی پیشرفته و قراردادهای کاری معتبر در امارات متحده عربی باشند. بهتر است بدانید که در حال حاضر مهاجرت ایرانیان به دبی از این روش امکانپذیر نیست.
دانشجویان و فارغالتحصیلان: دانشجویان با عملکرد ممتاز و فارغالتحصیلان برجسته که سوابق تحصیلی قوی دارند، میتوانند ویزای طلایی امارات را دریافت کنند. متقاضیان باید مدارکی به دولت ارائه دهند که تحصیلات و نبوغ آنها را اثبات نماید. بهتر است بدانید که در حال حاضر مهاجرت ایرانیان به دبی از این روش امکانپذیر نیست.
افراد بااستعداد و هنرمندان: هنرمندان، ورزشکاران و چهرههای فرهنگی شناخته شده در سطح بینالمللی یا تأیید شده توسط دولت امارات، میتوانند با ارائه مدارک کافی، به شهر دبی مهاجرت کنند. بهتر است بدانید که در حال حاضر مهاجرت ایرانیان به دبی از این روش امکانپذیر نیست.
مقایسه هزینه روشهای مختلف کسب اقامت دبی برای ایرانیان
کسب اقامت دبی برای ایرانیان، عمدتاً از طریق ویزای سرمایهگذاری در حوزه ملک و ثبت شرکت امکانپذیر است. هر یک از این روشها هزینههای متفاوتی دارند که برای درک بهتر، هزینه حدودی هر یک از آنها را ذکر کردهایم.
|
نوع روش
|
الزامات
|
هزینههای تقریبی
ثبت درخواست
|
هزینههای تمدید
|
سرمایهگذاران ملک
|
خرید ملک 2 میلیون درهمی
|
2.200 تا 3.500 درهم
|
2000 تا 5000 درهم
|
سپرده بانکی
|
سپرده 2 میلیون درهمی
|
4.650 تا 6000 درهم
|
4500 درهم
آیا واقعاً میتوان با دویست میلیون تومان در دبی اقامت گرفت؟
همانطور که تاکنون متوجه شدهاید، هزینههای ویزای طلایی امارات متحده عربی به نوع خدمات و نوع ویزایی که انتخاب میکنید، بستگی دارد. در حال حاضر، 200 میلیون تومان، حدود 6.759 درهم است. حتی اگر بخواهید از روشهایی مانند ویزای دانشجویی، هنرمندان و نخبگان نیز برای مهاجرت به دبی اقدام کنید به مبلغی بیش از 200 میلیون تومان نیاز دارید.
مهمترین هزینهای که پس از مهاجرت به دبی خواهید داشت، تامین مسکن است. حال با توجه به این که اجاره یک آپارتمان در دبی سالانه حدود 70.000 درهم هزینه دارد، به نظر شما آیا میتوان با 200 میلیون تومان به دبی مهاجرت کرد؟
حقایقی که درباره اقامت دبی با ۲۰۰ میلیون تومان به شما نمیگویند!
تبلیغ کسب اقامت دبی با مبلغ 200 میلیون تومان، کاملاً غیرواقعی و گمراهکننده است. هزینههای واقعی مهاجران باتوجهبه نوع ویزا تغییر میکند و شامل هزینههای تامین مسکن و هزینههای پنهان دیگر نیز میشود. چنین تبلیغاتی که با تمرکز بر یک رقم ناچیز انجام میشود، از بار مالی اصلی و شرایط پیچیده قانونی چشمپوشی میکند و صرفاً به منظور جلب مخاطب مطرح میشود.
آیا امکان دریافت اقامت دبی با سرمایه کم در آینده وجود دارد؟
پاسخ این پرسش نیازمند نگاهی واقعبینانه به روندهای اقتصادی و سیاسی دبی است. در حال حاضر، قوانین مربوط به اخذ اقامت از طریق سرمایهگذاری در املاک و مستغلات کاملاً مشخص است. دبی برای جذب سرمایهداران و افراد با درآمد بالا تلاش میکند و بعید است حداقل میزان سرمایه را کاهش دهد. از سوی دیگر، این قانون با هدف اصلی این نوع ویزا که جذب سرمایهداران از کشورهای مختلف است، در تضاد قرار دارد.
ممکن است دبی در سالهای آینده راههای جایگزین با سرمایه کمتر مانند: سرمایهگذاری در بخشهای خاص یا استارتآپها را توسعه دهد، اما معمولاً چنین مواردی به طرحهای تجاری قوی، ایجاد شغل و سرمایهای بیشتر از 200 میلیون تومان نیاز دارد. تبلیغاتی که وعده اقامت با مبالغ ناچیز را میدهند، معمولاً یا بخش کوچکی از هزینههای واقعی را نشان میدهند یا با هدف سودجویی و کلاهبرداری انجام میشوند.
نگاهی به ارزانترین روش مهاجرت به دبی
باتوجهبه هزینههایی که برای هر یک از روشهای مهاجرت به دبی ذکر کردیم، به نظر میرسد که ارزانترین روش مربوط به مهاجرت متخصصان و دانشجویان است. البته باید در نظر داشت که دریافت پذیرش تحصیلی یا یافتن شغل مناسب، به رزومه قوی و برنامهریزی دقیق نیاز دارد.
با این حال، این روشها مقرونبهصرفهتر از سایر گزینهها هستند و متقاضیان میتوانند زندگی آرام و متوسطی در دبی داشته باشند. بهتر است بدانید که در حال حاضر مهاجرت ایرانیان به دبی از این روش امکانپذیر نیست.
نتیجهگیری درباره اقامت دبی با دویست میلیون
بر خلاف تبلیغات وسوسهانگیز، کسب اقامت دبی با بودجه محدود 200 میلیون تومانی در شرایط فعلی کاملاً غیرممکن است. واقعیت این است که حتی اگر بخواهید از طریق راههای مقرونبهصرفه مانند: ویزای هنرمندان یا متخصصان که فعلا برای ایرانیان امکانپذیر نیست به دبی مهاجرت کنید، با نرخ امروز درهم، به حداقل 2 و نیم میلیارد سرمایه نیاز دارید.
