به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان رئیس مشترک حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی) در گردهمایی بزرگ این حزب در آنکارا، با تأکید بر ضرورت آغاز مرحلهای تازه در مسیر صلح و دموکراسی خواستار این شد که کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی باید بدون فوت وقت به امرالی اعزام شود. او با یادآوری نقش تاریخی فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان، از دولت خواست برای باز کردن مسیر صلح، اقدامات ملموسی چون آزادی زندانیان بیمار، بازگرداندن نیروهای اخراجی با حکم KHK و لغو قیمگماری در شهرداریها را در دستور کار قرار دهد.
حزب دموکراسی و برابری خلقها در سالن بزرگی در محله دیکمنِ چانکایا در آنکارا، مراسمی با عنوان «شام همبستگی» برگزار کرد. این مراسم با حضور پرشمار اعضای حزب، فعالان مدنی، هنرمندان و شهروندان برگزار شد و تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، سخنران اصلی این برنامه بود.
بکرخان با یادآوری رویدادهای تاریخی چون «قتلعام درسیم» و اشاره به سیاستهای یک قرن گذشته جمهوری ترکیه گفت: «صد سال گذشته برای بسیاری از مردم، بهویژه برای اقلیتهای هویتی، مملو از درد و رنج بود. زبانها، فرهنگها و رنگهای مختلف نادیده گرفته شدند. ما میگوییم دیگر نه انکاری باشد و نه خیزشهایی که از دل این انکار زاده میشود.»
رئیس مشترک دم پارتی در ادامه، بر اهمیت فراخوان تاریخی عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه تأکید کرد و گفت که تجربه گذشته نشان داد «روندهای صلحآفرین» تنها زمانی موفق میشوند که طرفین در آنها اقدام عملی و متقابل انجام دهند. بکرخان وضعیت کنونی خاورمیانه را نتیجه «نظامهای غیردموکراتیک و سیاستهای حذفگرایانه» دانست و افزود: «اگر دموکراسی باشد، صلح هم خواهد آمد. وقت آن رسیده که محل دفن سید رضا، شیخ سعید و دیگران را روشن کنید. این یک گام مهم و ضروری است.»
او از دولت خواست گامهایی مشخص و قابلسنجش بردارد، از جمله آزادی زندانیان بیمار، بازگرداندن کارگران و کارمندانی که با حکم دادگاه از کار برکنار شدهاند، آزادی محکومان قطعی برخی پروندهها و نیز آزادی فگن یوکسکداغ، صلاحالدین دمیرتاش و بازداشتشدگان پرونده کوبانی. او همچنین خواستار پایان قیمگماری در شهرداریها و بازگرداندن مدیریت منتخب مردم شد. بکرخان تأکید کرد که «تا امروز روند به شکلی یکطرفه پیش رفته و زمان آن رسیده که دولت هم گام بردارد.»
بکرخان در بخش مهمی از سخنانش به «کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی» اشاره کرد و گفت: «دولت با آقای اوجالان دیدار میکند، اما چرا کمیسیون به امرالی نمیرود؟ کمیسیون باید فوراً تصمیم بگیرد و بدون اتلاف وقت به جزیره امرالی اعزام شود. زمان بسیار حیاتی است و کمیسیون باید سریع عمل کند.»
او در ادامه تأکید کرد که تنها از طریق سازماندهی گسترده، همبستگی اجتماعی و حرکت جمعی میتوان بر فشارهای موجود غلبه کرد. بکرخان گفت: «وقتی کنار هم بایستیم، از یکدیگر حمایت کنیم و سازمانیافته حرکت کنیم، میتوانیم سیاستهای سرکوبگرانه را عقب برانیم. موفقیت دموکراتیک فقط با اراده جمعی و کنش سازمانیافته ممکن است.»
