نقش پررنگ خیرین کردستانی در مدرسه سازی/دیواندره؛ الگویی موفق از مشارکت مردمی

به گزارش کرد پرس، خیرین مدرسه ساز، سرمایه انسانی ارزشمندی هستند که دارایی خود را وقف توسعه آموزش و آینده کودکان این سرزمین می کنند؛ افرادی که ساخت، تعمیر، تجهیز و نوسازی مراکز آموزشی را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می دانند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز دیواندره، در گفت وگوی تلفنی با خبرگزاری کرد پرس، به تشریح آخرین وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان و نقش خیرین پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

وضعیت آموزشی دیواندره؛ تراکم بالا و کمبود فضا

به گفته بیژن محمدی پور، مهم ترین مشکل آموزش وپرورش این شهرستان در سال های اخیر تراکم بالای کلاس ها در مدارس شهری بوده است؛ به طوری که در برخی مناطق شهری تراکم به ۳۷ تا ۳۸ دانش آموز در یک کلاس می رسید.

این مشکل در حالی رخ می دهد که در برخی روستاها جمعیت کاهش یافته، اما در شهر دیواندره با مهاجرت روستاییان تقاضا برای فضاهای آموزشی بیشتر شده است.

او با اشاره به جلسات مشترک با خیرین، گفت: خیرین مشکل را درک کردند و پای کار آمدند؛ امروز ۱۱ مدرسه خیرساز در شهرستان در حال ساخت است.

محمدی پور افزود: از عزم جدی خیرین شهرستان دیواندره قدردانی می کنم؛ به ویژه خانواده نادری که با ساخت مدرسه ای خیرساز، الگویی ماندگار و انگیزه بخش شدند.

به گفته او، با تکمیل این پروژه ها، سرانه فضای آموزشی شهرستان به ۶ متر مربع برای هر دانش آموز می رسد؛ رقمی بالاتر از متوسط کشوری.

۱۷ خیر فعال؛ ۱۱ مدرسه در حال اجرا

محمدی پور توضیح داد که از ابتدای فعالیت رسمی مجمع خیرین در سال جاری ۱۷ خیر نیک اندیش اعلام آمادگی کرده اند؛ ۱۵ تفاهم نامه امضا شده؛۱۱ پروژه مدرسه سازی وارد مرحله اجرا شده است.

او افزود: یکی از این پروژه ها متعلق به خانم نادری است که با دستور رئیس جمهور روند تکمیل آن تسریع شد؛ اداره کل نوسازی مدارس کشور نیز برای حمایت از این طرح پای کار آمده و پروژه به زودی آغاز و پیش بینی می شود تمام ۱۱ مدرسه تا مهر سال آینده آماده بهره برداری باشد.

نهضت خشت گذاری؛ مشارکت مردمی کم نظیر

رئیس مجمع خیرین، وضعیت مشارکت مردم را «استثنایی» توصیف کرد و گفت: در دیواندره همه مردم پای کار آمده اند؛ از خانواده ها تا کوچک ترین خیر ما که فقط ۷ سال دارد و مجموع کمک خیرین تاکنون به ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

او ادامه داد: در یک سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی مدارس و ۳ تا ۴ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات هزینه شده است.

علل شکل گیری نهضت مدرسه سازی

محمدی پور در تحلیل وضعیت، گفت: افزایش مهاجرت به شهرها باعث شد مدارس شهری با تراکم بالای ۴۲ دانش آموز در کلاس روبه رو شوند و همین مسئله ضرورت ایجاد یک حرکت مردمی را دوچندان کرد.

به گفته او، پس از برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در ابتدای سال، موجی از مشارکت شکل گرفت که در آن مراسم ۵ خیر اعلام حضور کردند و یک هفته بعد ۶ خیر دیگر به جمع اضافه شدند و هم اکنون چند روستا نیز به صورت خودجوش با کمک اولیا و مردم در حال ساخت مدارس جدید هستند.

حذف مدارس کانکسی و کاهگلی از دیواندره

یکی از دستاوردهای مهم مشارکت خیرین، پایان دادن به مدارس غیراستاندارد است که محمدی پور در این باره گفت: تنها یک مدرسه کانکسی در دورافتاده ترین نقطه شهرستان داشتیم که اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا ۲۲ بهمن یا پایان سال افتتاح می شود.

به گفته او تا پایان سال هیچ مدرسه کاهگلی یا فرسوده در شهرستان باقی نخواهد ماند؛ نهضت مدرسه سازی در دیواندره به حدی اثرگذار بوده که خیرین خارج از استان نیز وارد میدان شده اند.

محمدی پور گفت: جمعی از خیرین ساکن تهران از جمله آقای حسینی، خانم منصوری و دکتر اولیایی اعلام آمادگی کرده اند؛ خانم منصوری ساخت چندین مدرسه ۲، ۴ و ۶ کلاسه و همچنین ایجاد زمین چمن مصنوعی را تقبل کرده است.

برنامه ریزی برای خوابگاه های دانش آموزی

به جز ساخت مدارس، مجمع خیرین برنامه هایی برای بهبود خوابگاه های شبانه روزی نیز دارد که محمدی پور توضیح داد: پس از حل کمبود فضای آموزشی، نوبت به تجهیز مدارس و بازسازی خوابگاه ها می رسد. از سال آینده طرح های خوابگاهی نیز با کمک خیرین اجرا خواهد شد.

او همچنین گفت که حتی مردم عادی، مانند یک چوپان روستایی، برای کمک اعلام آمادگی کرده اند؛ این چوپان گفت شب ها از مدرسه در حال ساخت نگهبانی می کنم و این روحیه ارزشمند مردمی، سرمایه اصلی ماست.

آینده روشن؛ رسیدن به خودکفایی آموزشی

محمدی پور با اطمینان بیان کرد: سال آینده مشکل فضای آموزشی دیواندره به طور کامل برطرف می شود و به خودکفایی خواهیم رسید.

او در پایان از فرماندار دیواندره، دکتر محمدخانی و مردم خیرخواه شهرستان تقدیر کرد و گفت: این حرکت بزرگ، حاصل همت مردمی است که از یک جشنواره ساده آغاز شد و امروز به نهضتی ملی تبدیل شده است.