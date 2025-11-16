ضرورت احتیاط کشاورزان در کشت پاییزه/با این میزان بارش، اجازه شخم زدن زمین را نداریم

برای بررسی آخرین وضعیت، خبرگزاری کرد پرس با محمدصالح احمدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان گفت وگویی انجام داده است و در ابتدا با اشاره به نقش حیاتی بارندگی های پاییزه، گفت: ۸۷ درصد اراضی کردستان دیم است و هرگونه تأخیر در بارش ها مستقیماً استقرار گیاه و میزان عملکرد محصول را تحت تأثیر قرار می دهد.

او افزود: یکی از دلایل موفقیت سه سال اخیر در خرید گندم دیم این بود که کشت ها به موقع و همزمان با بارش های پاییزه انجام شد؛ امسال اما بارش ها دیررس بوده و همین مسئله نگرانی ایجاد کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان در تشریح میزان پیشرفت عملیات کشت پاییزه، اظهار کرد: تا این لحظه حدود ۶۷۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت رفته است؛ شامل گندم، جو، نخود، دانه های روغنی و گیاهان دارویی.

احمدی ادامه داد: ۹۵ درصد کشت گندم انجام شده که معادل ۶۳۰ هزار هکتار است؛ کشت گندم آبی نیز در زمین های بعد از برداشت سیب زمینی و چغندر و ذرت ادامه دارد و تا هفته آینده تکمیل می شود.

به گفته او، امسال استقبال کشاورزان از مسیر تناوبی و کشت علوفه دیم افزایش یافته است و تا امروز حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار ماشک و نخود علوفه ای کشت شده و ۴۰۰ هکتار هم به کشت کاملینا اختصاص یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان در بخش دیگری از گفت وگو از تأمین نهاده های ضروری برای کشت پاییزه خبر داد و یادآور شد: برای این کشت حدود ۲۵ هزار تن بذر گندم، جو و گیاهان علوفه ای تأمین و میان کشاورزان توزیع شده است.

احمدی بیان کرد: از سهمیه ۱۲۷ هزار تنی کود شیمیایی، تاکنون ۸۲ هزار و ۷۰۰ تن معادل ۶۵ درصد آن توزیع شده است؛ همچنین اعلام می کنیم که توزیع کود باغات نیز از امروز آغاز شده و باغداران می توانند مراجعه کنند.

در مورد سوخت نیز به گفته او از سهمیه ۳۰ میلیون لیتر سوخت پاییزه، ۲۲ میلیون لیتر در مرحله اول توزیع شده و ۸ میلیون لیتر دیگر نیز با همکاری شرکت پخش در راه است و از اول آذر بین کشاورزان توزیع می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان در پاسخ به پرسشی درباره اقداماتی که کشاورزان باید در این دوره خشکی انجام دهند، تأکید کرد: در شرایط فعلی کم بارشی، کشاورزی حفاظتی نسخه نجات بخش استان است و با این میزان بارندگی، اجازه نداریم زمین را شخم بزنیم.

احمدی توضیح داد: مهم ترین اصل کشاورزی حفاظتی استفاده از کارنده های کشت مستقیم است؛ یعنی بدون شخم و عملیات خاک ورزی، بذر در خاک مستقر شود.

او در بخش دیگری از گفت وگو تاکید کرد: برای پایداری تولید، کشاورزان باید به کشت محصولات تناوبی توجه کنند؛ نخود، گیاهان علوفه ای، دانه های روغنی مثل گلرنگ و کاملینا و همچنین گیاهان دارویی.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: از کشاورزان می خواهیم با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی، برنامه کشت پاییزه و انتظاری را براساس توصیه کارشناسان تنظیم کنند تا خسارات احتمالی کاهش یابد.