۴ کشته در تصادف محور مریوان ـ سنندج

به گزارش کرد پرس، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی با تشریح جزئیات این حادثه به خبرنگاران گفت: به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در این محور، بلافاصله تیم گشت پلیس راه برای امدادرسانی و بررسی موضوع به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه وانت نیسان که از مریوان به سمت سنندج در حرکت بود، در محدوده پل باغان با یک دستگاه سواری سمند برخورد کرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان کردستان اظهار کرد: در اثر شدت تصادف، راننده و ۲ سرنشین سمند و همچنین راننده وانت نیسان در دم جان باختند و یکی دیگر از سرنشینان سمند نیز مجروح شد.

سرهنگ عبدالملکی با بیان اینکه علت تامه حادثه، تجاوز به چپ از سوی راننده وانت نیسان تشخیص داده شده است، تأکید کرد: با توجه به آغاز بارش ها و لغزندگی معابر، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از تغییر مسیرهای ناگهانی و سبقت های غیرمجاز به طور جدی خودداری کنند.