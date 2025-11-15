به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در این دیدار ضمن گفتوگو با تیم پزشکی، پرستاران و کادر درمان از آخرین وضعیت جسمانی این آتشنشان مطلع شد. بنا بر گزارش پزشکان، حال عمومی وی مساعد بوده و خطر جدی برطرف شده است، اما همچنان در بخش آیسییو سوختگی تحت مراقبت ویژه قرار دارد.
سجادی در گفتگو با خانواده و همکاران شاهو صفری با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه ناگوار، گفت: برای ما قابلقبول نیست که نیروی انسانی خدوم شهرداری و آتشنشانی به دلیل مشکلات معیشتی و تأخیر در پرداخت حقوق به چنین مرحلهای برسد. این موضوع باید شفاف و فوری بررسی شود و اجازه نمیدهیم تکرار این اتفاقات تلخ سلامت و معیشت خدومترین قشرهای این شهر را تهدید کند.
فرماندار سنندج همچنین بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات حقوقی و رفاهی کارکنان آتشنشانی و شهرداری تأکید و اعلام کرد موضوع را تا حصول نتیجه از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد کرد.
نظر شما