فیلم کوتاه «بنت الشلبیه» اثر فیلمساز کردستانی اولین جایزه بین المللی خود را دریافت کرد

به گزارش کرد پرس، شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «سما» در کشور سوئد با معرفی اثر های برتر به کار خود پایان داد که در پایان نام فیلم ساز کردستانی در آن خوش درخشید.
«سارو حیدری» تهیه کننده و کارگردان فیلم کوتاه «بنت الشلبیه» توانست جایزه تقدیر ویژه هیات داوران این جشنواره را کسب کند.
سوفیا نورلین، ساواش بویراز، دَیوی اویتا رایجس، هارون یوسفی و نادی توفیقیان داوران شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سما سوئد بودند که اثر فیلم ساز کردستانی را شایسته تقدیر دانستند.
بنت الشلبیه از تولیدات مجموعه کهژ فیلم است که پخش بین المللی این اثر را نیز برعهده دارد.
این فیلم داستان دختر جوانی در دهه شصت را روایت میکند که در میانه محدودیتهای اجتماعی، برای رسیدن به رؤیای نواختن سازی که دوستش دارد، با دنیای اطراف خود وارد نبردی خاموش و درونی میشود. قصهای که با امر و نهیها آغاز میشود و در لحظهای حساس از زندگی، هنگامی که آژیر وضعیت قرمز به صدا درمیآید، او تصمیم میگیرد به جای پناه گرفتن، چند دقیقهای را در دنیای رؤیاهایش زندگی کند.
ویانا حسینی، شعله همتی، حسین مهرپیما، مهیار پیمانکار، سیوان محمودی، شاهین گیوهچیان و عرفان مولائی در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
از دیگر عوامل تولید این اثر میتوان به نامهای زیر اشاره کرد: مشاور کارگردان: محسن محمدی | مدیر فیلمبرداری: فریدون طالبی | تدوین: ثنا شریعتی | طراح صحنه و لباس: فرشاد غفاری | طراحی و ترکیب صدا: پژمان راژ | اصلاح رنگ: زانیار حبیبی | صدابردار: متین شیخ نصراللهی | جلوههای ویژه بصری: شاهو احمدی | مشاور رسانهای: مبین پیمانکار | مدیر تولید: عرفان مولائی | طراح گریم: آریسا سلیمی.
