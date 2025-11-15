به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان کردستان به پروژه چهارخطه‌کردن محور صلوات‌آباد اشاره کرد و گفت: لازم است این پروژه با اتکا به مطالعات فنی دقیق و امکان‌سنجی اصولی، به‌صورت بهینه پیش برود.

وی با اشاره به ریزش اخیر دیواره گردنه صلوات‌آباد، افزود: این حادثه ضرورت وجود مسیر جایگزین در شرایط بحران یا شرایط پدافندی را یادآور کرد و باید اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای ایمن‌سازی و پایداری این محور دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار کرد: با توجه به موقعیت گردنه صلوات‌آباد، اجرای پروژه اتصال هلیزآباد از طریق تونل لازم و در محدوده تونل‌های شماره ۳ تا ۴ کنار گذرها می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش یک مسیر بای‌پس مؤثر را برای مدیریت شرایط بحرانی ایفا کند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی جاده‌ای، ادامه داد: به‌دلیل شرایط خاص توپوگرافی، کردستان یکی از پرریسک‌ترین شبکه‌های راهی کشور را داراست و بر همین اساس طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از اعتبارات استان به حوزه ایمنی و بهبود زیرساخت‌های راه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به وضعیت تلفات جاده‌ای، یادآور شد: مجموعه‌ای از عوامل باعث شده آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در محدوده‌های برون‌شهری بنا بر اعلام پلیس‌راهور استان در هفت‌ماهه نخست امسال حدود ۲ درصد افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین از رشد تصادفات منجر به فوت در محورهای فرعی و روستایی در همین بازه زمانی خبر داد و بیان کرد: محدودسازی، آرام‌سازی و ایمن‌سازی محورهای روستایی متناسب با توپوگرافی مناطق می‌تواند نقش جدی در کاهش تصادفات داشته باشد و توجه به این حوزه یک ضرورت است.

حبیبی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر روند قابل قبولی در آسفالت راه‌های روستایی استان ایجاد شده است، گفت: میانگین آسفالت‌ راه‌های روستاهای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان‌های قروه و دهگلان وضعیت مطلوب‌تری نسبت به میانگین استان دارد؛ اما در شهرستان‌های بیجار، کامیاران و سنندج نسبت به اعتبارات تخصیص‌یافته، پیشرفت متناسب حاصل نشده است.

وی با اشاره به اینکه اگر سالانه حدود ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی آسفالت شود، عقب‌ماندگی موجود تا میانگین کشوری قابل جبران خواهد بود، اظهار کرد: پروژه‌های روستایی باید در کمیته‌های کارشناسی شهرستانی و استانی بررسی شوند و روستاهای بدون معارض یا دارای حداقل معارض در اولویت اجرا قرار گیرند.