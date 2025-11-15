«قاتل خاموش» در سقز جان یک نفر را گرفت/یک مصدوم به بیمارستان منتقل شد

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: پس از تماس با دیسپچ اورژانس ۱۱۵، بلافاصله نزدیک ترین تیم عملیات اورژانس به محل اعزام شد اما یکی از افراد پیش از رسیدن کارشناسان دچار ایست قلبی شده بود و با وجود تلاش ها، احیا موفقیت آمیز نبود.

وی اظهار کرد: فرد دوم که علائم مسمومیت با مونوکسیدکربن داشت، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل، توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کردستان با تأکید بر قابل پیشگیری بودن این حوادث، افزود: از شهروندان می خواهیم با رعایت نکات ایمنی، سرویس منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب، از وقوع چنین اتفاقات تلخ جلوگیری کنند.