سرویس سوریه - سوریه پس از سالها تعطیلی سفارتش در لندن، بار دیگر حضور دیپلماتیک خود در بریتانیا را از سر گرفت.
به گزارش کردپرس، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه، روز پنجشنبه طی مراسمی پرچم سوریه را بر فراز ساختمان سفارت این کشور در لندن برافراشت و رسماً بازگشایی سفارت سوریه در بریتانیا را اعلام کرد.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه در این مراسم ابراز امیدواری کرده است که از سرگیری فعالیت سفارت، «آغازگر مرحلهای جدید» باشد و بتواند به تقویت نقش بینالمللی سوریه کمک کند.
بازگشایی سفارت سوریه در لندن در حالی صورت میگیرد که دولت بریتانیا بهتازگی تحریمهای خود علیه «احمد الشرع» فردی که از سوی کشورهای غربی به دلیل فعالیتهای تروریستی و ارتباط با شبکه القاعده مورد تحریم قرار گرفته بود، لغو کرده است.
