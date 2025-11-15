به گزارش کردپرس، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه، روز پنجشنبه طی مراسمی پرچم سوریه را بر فراز ساختمان سفارت این کشور در لندن برافراشت و رسماً بازگشایی سفارت سوریه در بریتانیا را اعلام کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه در این مراسم ابراز امیدواری کرده است که از سرگیری فعالیت سفارت، «آغازگر مرحله‌ای جدید» باشد و بتواند به تقویت نقش بین‌المللی سوریه کمک کند.