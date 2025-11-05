به گزارش کردپرس؛ دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه با همراهی دکتر نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از بزرگترین پروژه بیمارستانی غرب کشور، بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی کرمانشاه بازدید کردند.

در این بازدید استاندار کرمانشاه، با بیان اینکه این پروژه جایگزین دو بیمارستان قدیمی استان خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه حوزه درمان جزو اولویت‌های اصلی ماست، این پروژه نیز جزو پروژه‌های اولویت‌دار دولت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نیاز این پروژه به بیش از دو و نیم همت اعتبار، گفت: تلاش داریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اعتبارات ملی و توازن استانی، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنیم تا این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

دکتر حبیبی با اشاره به موقعیت مناسب این بیمارستان در کنار مجتمع درمانی امام رضا(ع)، گفت: تکمیل این پروژه می‌تواند بخش قابل توجهی از جمعیت کلانشهر کرمانشاه را تحت پوشش قرار دهد و از ترددهای غیرضروری جلوگیری کند.

استاندار کرمانشاه بر لزوم پیگیری مستمر این طرح با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، مجموعه استانی و سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد و گفت: با همت و تلاش همه دستگاه‌ها، شاهد بهره‌برداری از این پروژه مهم خواهیم بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی کشور دانست که به دلیل وسعت و ویژگی‌های منحصر به فرد، از جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی برخوردار است.

دکتر علی نوذرپور با اشاره به اینکه این بیمارستان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با زیربنای بیش از ۶۰ هزار متر مربع در حال ساخت است، گفت: این پروژه از سال‌های گذشته آغاز شده اما به دلیل مشکلات اعتباری با تأخیر مواجه شده است. تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده و برای تکمیل مرحله اول اسکلت سازه، به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی افزود: در صورت تأمین به‌موقع اعتبار، مرحله نخست پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و مناقصه بخش تکمیلی آن برگزار خواهد شد و برآورد ما برای تکمیل کل بیمارستان رقمی در حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان است و در تلاش هستیم با بهره‌گیری از منابع ملی، استانی و ظرفیت قانون مولدسازی، روند ساخت را تسریع کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که با همکاری استانداری کرمانشاه، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، این پروژه در سه سال آینده به بهره‌برداری برسد و در خدمت مردم شریف استان کرمانشاه قرار گیرد.

بزرگترین پروژه بیمارستانی کشور، در زمینی به مساحت ۶۹ هزار مترمربع و با زیربنای بیش از ۵۷ هزار مترمربع در دست ساخت است و پس از بهره‌برداری، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

هدف از این بازدید، شناسایی موانع موجود، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بررسی راهکارهای تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه بود.

در این بازدید معاون عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از مدیران حضور داشتند.