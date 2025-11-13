به گزارش کرد پرس، فرزانه صادق امروز پنج شنبه ۲۲ آبان در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، گفت: موضوعات مرتبط با بخش مسکن در استان کردستان از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. اقلیم کوهستانی و توپوگرافی سنگین این استان، هرچند چالش‌هایی ایجاد کرده، اما یکی از وجوه تمایز آن نسبت به سایر استان‌هاست.

وی افزود: در گذشته از بستر طبیعی زمین فاصله گرفته‌ایم و به‌جای سازگاری با اقلیم، تلاش کرده‌ایم زمین‌ها را مسطح کنیم؛ اقدامی که هزینه آماده‌سازی را به‌شدت افزایش داده است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه عنوان «سکونتگاه‌های غیررسمی» دیگر فاقد معناست، اظهار کرد: این مناطق باید به رسمیت شناخته شوند و خدمات شهری به آنان ارائه کرد.

صادق ادامه داد: پیشنهاد می‌شود به‌جای صرف هزینه‌های سنگین برای آماده‌سازی زمین‌های جدید، منابع مالی به سمت احیای بافت‌های فرسوده و سامان‌دهی مناطق حاشیه‌ای هدایت شود، زیرا در این مناطق زیرساخت‌های اولیه مانند آب و برق موجود است.

وی با اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی و استانداری کردستان، یادآور شد: کارگروهی مشترک با حضور سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تشکیل می‌شود تا منابع مالی و اعتباری لازم برای تملک اراضی و سامان‌دهی بافت‌های فرسوده تخصیص یابد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: لایحه‌ای نیز برای واگذاری اسناد رسمی مالکیت به واجدان شرایط به دولت ارسال شده است تا مردم ضمن خانه‌دار شدن، خانه‌دار بمانند.

صادق، تکمیل پروژه‌های آغازشده و توجه ویژه به محلات هدف، به‌ویژه بافت‌های فرسوده شهری را از اولویت‌های اصلی وزارتخانه عنوان کرد و گفت: باید نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی شنیده شود تا توسعه مسکن با مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاران تسریع شود.

وی با اشاره به سخنان استاندار کردستان درباره واژه «نیشتمان»، اظهار کرد: این واژه معنایی عمیق دارد و بیانگر اهلیت و اصالت مردم این سرزمین است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: امیدوارم شایسته آن باشم که این خطه را نشیمان خود بدانم و به خود و همکارانم تأکید کرده‌ام که در خدمت‌رسانی به مردم کردستان نهایت تلاش را به کار گیریم.

صادق ادامه داد: همه ما باید قدردان مسئولیتی که بر دوش داریم باشیم و با تمام توان برای گره‌گشایی از مشکلات مردم تلاش کنیم. امیدوارم روزی که این مسئولیت را به فرد بعدی می‌سپاریم، سربلند و روسفید در پیشگاه خداوند و مردم باشیم.