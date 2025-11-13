به گزارش کرد پرس، آرش زره‌تن‌لهونی روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه در جریان سفر یک‌روزه وزیر راه و شهرسازی به استان و در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان، گفت: عملکرد دولت در بخش مسکن در استان قابل قبول نیست و باید اقدامات ویژه‌تری صورت گیرد.

وی با اشاره به پایین بودن توان اقتصادی مردم استان، اظهار کرد: تا زمانی که مسکن ارزان‌قیمت و یارانه‌ای متناسب با سطح درآمد مردم تأمین نشود، سکونت در مناطق غیررسمی ادامه خواهد داشت.

استاندار کردستان با قدردانی از سفر پربرکت رئیس‌جمهور مردمی کشور به استان، افزود: در این سفر با وجود محدودیت منابع مالی، ۴۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی و نیز تسهیلات ویژه‌ای به استان اختصاص یافت.

زره‌تن‌لهونی با بیان اینکه کردستان از نظر زیرساخت‌های حمل‌ونقل با چالش‌های جدی مواجه است، ادامه داد: این استان دارای پرریسک‌ترین جاده‌های کشور است و سالانه تعداد زیادی از هم‌وطنان در محورهای مواصلاتی آن به دلیل نبود زیرساخت‌های ایمن جان خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر ۳۳۷ کیلومتر بزرگراه غیراستاندارد در استان وجود دارد که ایمنی آن‌ها در اولویت است.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب راه‌های روستایی، یادآور شد: در یک سال اخیر، دولت چهاردهم اقدامات عمرانی قابل توجهی در این بخش انجام داده اما هنوز با میانگین کشوری فاصله داریم.

استاندار کردستان از تخصیص هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برای کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور در سفر هیأت دولت خبر داد و بیان کرد: این اعتبار نقش مهمی در توسعه شبکه حمل‌ونقل استان خواهد داشت.

زره‌تن‌لهونی درباره حمل‌ونقل ریلی استان نیز، گفت: قطار سنندج – تهران در حال حاضر هفته‌ای دو سرویس دارد که انتظار می‌رود این تعداد افزایش یابد. همچنین با وجود توقف پرواز فرودگاه سقز، فرودگاه سنندج تنها سه پرواز دارد که رضایت‌بخش نیست و مذاکراتی با چند شرکت هواپیمایی برای افزایش پروازها در حال انجام است.

وی از وزیر راه و شهرسازی خواست تا هواپیمایی‌های ملی به پوشش مسیرهایی که شرکت‌های خصوصی در آن فعال نیستند، مکلف شوند و در صورت برقراری پروازهای منظم، دولت هزینه صندلی‌های خالی را پرداخت کند.

استاندار کردستان همچنین ساماندهی مرز باشماق را از اولویت‌های توسعه‌ای استان دانست و افزود: طرح جامع این مرز تصویب شده و در حال اجراست اما به دلیل برخی محدودیت‌ها، فعالیت‌های تجاری در آن با مشکلاتی روبه‌رو است.

لهونی با تأکید بر ضرورت ایمن‌سازی راه‌های استان، اظهار کرد: ساخت و احداث جاده‌ها زمان‌بر است، اما با اجرای اقداماتی همچون نصب تابلو، دوربین و تمهیدات ایمنی می‌توان از تلفات جاده‌ای کاست.

وی در ادامه خواستار اجرای پروژه اتصال راه‌آهن سنندج به مرز باشماق شد که در جداول پیوست قانونی نیز پیش‌بینی شده است.

استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی کردستان، ادامه داد: صدور مجوز ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیک در کنار خط آهن سنندج – همدان از مطالبات استان است. استان کردستان نزدیک‌ترین استان مرزی به پایتخت و مرز باشماق نیز نزدیک‌ترین مرز رسمی به تهران است که ظرفیت بالایی برای ایجاد این بندر دارد.

به گفته لهونی، ۱۵۰ هکتار از اراضی ملی در کنار خط آهن برای این طرح در نظر گرفته شده که اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار استان شود.