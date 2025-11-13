به گزارش کرد پرس، رسول شیخیزاده در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان کردستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: مردم کردستان قدردان تلاشهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند اما واقعیت این است که استان در حوزههای مختلف عمرانی از میانگین کشور عقبتر است.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخصهای راه و حملونقل استان، افزود: در حوزه بزرگراهی کردستان همچنان وضعیت مناسبی ندارد و بسیاری از مسیرهای اصلی نیازمند توسعه هستند، در بخش ریلی نیز باوجود وعدههای متعدد، ایستگاه قروه هنوز با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام نرسیده و عملاً استان از مزایای شبکه ریلی بیبهره است.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: توسعه کردستان بدون توجه به زیرساختها ممکن نیست، اگر امروز میخواهیم از مهاجرت معکوس و رشد جمعیت در استان سخن بگوییم، باید ابتدا زیرساختها را تقویت کنیم.
شیخی زاده با انتقاد از ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: تفکیک وظایف در بخشهای مختلف این وزارتخانه هنوز بهصورت شفاف انجام نشده و همین مسئله موجب سردرگمی دستگاهها و مردم شده است انتظار میرود وعده اصلاح ساختار تا خرداد امسال که از سوی وزیر محترم داده شده بود، عملیاتی شود.
وی به وضعیت نامطلوب طرح نهضت ملی مسکن نیز اشاره کرد و یادآور شد: از مجموع ۷۵ هزار متقاضی در استان تنها ۲۴ هزار نفر تعیینتکلیف شدهاند و بیش از ۵۱ هزار نفر هنوز بلاتکلیف ماندهاند. این وضعیت نیازمند عزم جدی وزارتخانه برای رفع مشکلات است.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی همچنین از بیپاسخ ماندن پیگیریهای وزارت راه در خصوص واگذاری زمین برای ۳۷۲ خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سوی بنیاد مستضعفان انتقاد کرد و بیان کرد: علیرغم تماس مستقیم وزیر محترم با رئیس بنیاد مستضعفان، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است.
شیخی زاده ضمن اشاره به وضعیت جادههای ناایمن و نقاط حادثهخیز استان، گفت: متأسفانه طی ماههای گذشته شاهد جانباختن جوانان بسیاری در سوانح جادهای بودهایم و لازم است رسیدگی به این محورها در اولویت ویژه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب محورهای مواصلاتی کردستان، افزود: متأسفانه در برخی مسیرهای پرخطر از جمله گردنه همهکسی تا گردنه صلواتآباد شاهد حوادث تلخ و تکرارشوندهای هستیم، تنها در یک هفته گذشته ۱۰ نفر از شهروندان عزیز در همین مسیر جان خود را از دست دادند و دو هفته پیش نیز در مسیر روستای قروچای سه جوان عزیز بر اثر سانحه رانندگی جان باختند که این حوادث موجب ناراحتی و عصبانیت مردم منطقه شده است.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اتفاقات ناگواری که در قروچای رخ داد، داغی بر دل خانوادهها و مردم شهرستان گذاشت که حقیقتاً برای هیچکس قابل پذیرش نیست از وزیر محترم راه و شهرسازی تقاضا دارم که کردستان را در حوزه راه و مسکن بهصورت ویژه ببینند و کارگروههای مشخصی برای پیگیری و رفع مشکلات استان تعیین کنند.
شیخی زاده تأکید کرد: مطالبه ما از دولت و وزارت راه و شهرسازی فراتر از عدالت نیستما انتظار نداریم بیش از سایر استانها به کردستان توجه شود، تنها میخواهیم به میانگین توسعه کشور برسیم.
وی با گلایه از روند اجرای پروژههای مشترک بین استانی، ادامه داد: پروژه مشترک بین شهرستانهای قروه و سنقر نمونه روشنی از بیتوجهی به کردستان است از سمت سنقر کار آغاز و پیشرفت داشته اما از سمت قروه هنوز حتی یک گام هم برداشته نشده است همچنین تأخیر در اجرای کنارگذر شهر همدان باعث شده استان کردستان از نظر ترافیکی و اقتصادی آسیب جدی ببیند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات پیمانکاران بومی استان، یادآور شد: پیمانکاران کردستانی اغلب توان مالی محدودی دارند و بهدلیل مطالبات پرداختنشده قادر به ادامه پروژهها نیستند برخی پیمانکاران چند میلیارد تومان طلب دارند و همین موضوع موجب تعطیلی پروژهها شده است، بنابراین انتظار داریم در پرداختها و تخصیص منابع ملی، کردستان بهصورت ویژه دیده شود تا روند اجرای طرحها متوقف نشود.
پروژههای نیمهتمام راهسازی باید تا پایان دولت به سرانجام برسد
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از وضعیت نامناسب راههای کردستان، بیان کرد: انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی نگاه ویژهتری به استان داشته و پروژههای نیمهتمام تا پایان دولت تکمیل شود.
سالار مرادی، با بیان اینکه توسعه زیرساختهای حملونقل لازمه رشد اقتصادی و فرهنگی استان است، گفت: متأسفانه وضعیت راههای کردستان بهویژه محورهای اصلی و روستایی، پایینتر از میانگین کشوری است و نیازمند اقدام فوری وزارتخانه است.
وی با ابراز تأسف از طولانی شدن پروژه کریدور کرمانشاه ـ میاندوآب، افزود: این پروژه از سال ۱۳۸۲ آغاز شده و پس از گذشت بیش از دو دهه، هنوز به سرانجام نرسیده است، در حالی که تکمیل این مسیر نهتنها برای کردستان بلکه برای کشور اهمیت استراتژیک دارد.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدواریم سفر وزیر راه و همراهان ایشان به کردستان نقطه عطفی در تعیین تکلیف این مسیر حیاتی باشد و وزارتخانه قول قطعی برای زمان بهرهبرداری آن بدهد؛ چرا که مردم دیگر تحمل تأخیرهای قطرهچکانی را ندارند.
مرادی به آمار پایین راههای روستایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: میانگین بهرهمندی کردستان از راههای آسفالته روستایی بین ۱۲ تا ۱۳ درصد کمتر از میانگین کشور است و در برخی شهرستانها همچون کامیاران، این رقم به ۵۰ درصد میرسد که نشاندهنده محرومیت جدی است.
وی با اشاره به اینکه ضعف زیرساختهای ارتباطی بر اقتصاد، گردشگری و حتی خدمات اجتماعی استان تأثیر مستقیم دارد، یادآور شد: در چنین شرایطی، باید برنامهریزی وزارتخانه برای مناطق محروم از جمله کردستان، با نگاهی جبرانگرایانه و اولویتمحور دنبال شود.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و بیان کرد: در زمان طرح تفکیک وزارتخانه در مجلس، علیرغم برخی فشارها، بنده به احترام مجموعه وزارت راه رأی مخالف دادم و انتظار دارم این نگاه همراهانه امروز با حمایت و توجه بیشتر به کردستان جبران شود.
مرادی با بیان اینکه مشکلات فرودگاه، راهآهن و طرح نهضت ملی مسکن در کردستان همچنان پابرجاست، گفت: بسیاری از تعاونیها و متقاضیان مسکن ملی در استان با کمبود زمین مناسب و هزینههای بالای آمادهسازی روبهرو هستند و باید اعتبارات ویژهای برای رفع این مشکلات اختصاص یابد.
وی به وضعیت نامناسب بافتهای فرسوده شهری اشاره کرد و افزود: براساس آمار رسمی، حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی در کردستان در معرض تخریب است و نیاز به بازآفرینی دارد، اما در حوزه نوسازی شهری هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: کردستان را وطن خود بدانید و همانگونه که برای پایتخت دغدغه دارید، برای این استان هم نگاه عمیقتری داشته باشید. مردم کردستان شایسته شهری در شأن نظام اسلامیاند و امیدواریم خروجی این سفر، تصمیماتی باشد که موجب امید، رونق و آرامش مردم شود.
پایین بودن بهرهمندی مریوان از راههای آسفالته
نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه، بیان کرد: آغاز اجرای تونل هورامان و مشخص شدن پیمانکار کنارگذر شرقی مریوان، کارهای بسیار مهم و قابل تقدیر است.
امید کریمیان ادامه داد: بعد از گذشت ۴۷ سال از انقلاب اسلامی سروآباد ۶۷ درصد و مریوان ۴۷ درصد از راه آسفالته برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه ۱۷۹ کیولمتر راه روستایی آسفالته در سروآباد وجود دارد، یادآور شد: ۲۳۰ کیلومتر راه خاکی در مریوان داریم که با توجه به اینکه در ایم ۴۷ سال میانگین هر سال چهار کیلومتر راه آسفالت شده، میزان باقی مانده به ۷۷ سال زمان نیاز دارد.
نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷، در وزارت راه طرح آمایش مراکز لجستیک کشور تهیه شد، گفت: کردستان از این طرح محروم شده در حالیکه در این استان ترانزیت و دیگر مبادلات تجاری انجام می شود.
کریمیان افزود: فقط از گمرک باشماق ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۶ میلیون دلار و در قالب ۲۵۰ هزار کامیون مبادله تجاری شامل واردات، صادرات و ترانزیت انجام شده است.
پروژههای عمرانی کردستان نیازمند تصمیمهای فوری و نگاه عادلانه است
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با بیان اینکه بخشی از پروژههای زیربنایی کردستان از جمله فرودگاه سقز و طرحهای مسکن ملی با کندی پیش میرود، اظهار کرد: خواستار اقدام سریع وزارت راه و شهرسازی و توزیع عادلانه اعتبارات در سطح استان هستیم.
محسن بیگلری ادامه داد: اگرچه بخشی از اقدامات عمرانی در استان آغاز شده است، اما بسیاری از پروژههای مهم هنوز با کندی پیش میروند و باید با تصمیمهای فوری و هماهنگ، روند اجرای آنها سرعت گیرد.
وی با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی برای حضور در استان و پیگیری وعدههای دادهشده در خصوص فرودگاه سقز، بیان کرد: هفته گذشته در کمیسیون عمران مجلس قول داده شد که روند تکمیل فرودگاه سقز تسریع شود و اکنون مقدمات اصلاح آن آغاز شده است.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی تصور میکنند مردم کردستان توان مالی استفاده از پروازها را ندارند در حالیکه وجود خطوط هوایی فعال موجب افزایش حضور مدیران ملی و سرمایهگذاران در استان میشود و به رشد اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد.
بیگلری از لغو برخی پروازها در هفتههای اخیر انتقاد کرد و گفت: پروازهای منظم یکی از نیازهای اساسی استان است و در صورت حل این مشکل، بسیاری از امور اداری و اقتصادی کردستان تسهیل میشود.
وی با اشاره به وضعیت راههای ارتباطی، اظهار کرد: مسیرهای سقز–بانه و سقز–بوکان همچنان از نقاط پرحادثه استان هستند و نیاز به بهسازی فوری دارند.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای حوزه انتخابیه خود نیز اشاره کرد و افزود: اجرای طرح در بانه هنوز آغاز نشده و در سقز نیز پیشرفت آن بسیار کند است.
بیگلری ادامه داد: انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی دستور دهد پروژه مسکن ملی بانه حداکثر ظرف دو ماه آغاز شود و ۲۰۰ واحد از طرح سقز نیز در کوتاهترین زمان ممکن تحویل متقاضیان شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات بین شهرستانهای استان، یادآور شد: توسعه متوازن در کردستان تنها زمانی محقق میشود که اعتبارات راه، مسکن و زیرساختهای آموزشی به شکل عادلانه میان شهرها توزیع شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس قانون، به ازای هر دو هزار و ۵۰ واحد مسکونی باید یک فضای آموزشی ایجاد شود، اما در بسیاری از پروژهها این الزام رعایت نشده است و اکنون در مناطقی مانند میدان گاز بانه با وجود صدها واحد مسکونی، فضای آموزشی کافی وجود ندارد.
بیگلری با اشاره به آمار بالای تصادفات جادهای در استان، گفت: لازم است علل حوادث منجر به فوت در محورهای استان بررسی و برای رفع نقاط حادثهخیز، اعتبارات ویژهای اختصاص یابد.
