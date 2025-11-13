به گزارش کرد پرس، استان کردستان امروز میزبان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی کشور در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بود؛ طرحی که به‌عنوان بخشی از کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب، نقشی کلیدی در توسعه ارتباطات ترانزیتی و اقتصادی ایران دارد.

این کریدور از مرز بازرگان در شمال‌غرب کشور آغاز و تا بندر امام خمینی(ره) در جنوب امتداد می‌یابد و مسیر ارتباطی استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان را به هم پیوند می‌دهد.

در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان کردستان، قطعات جدیدی از محور میاندوآب – کرمانشاه در محدوده استان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی بخش‌های دیگری از این پروژه نیز آغاز شد تا روند تکمیل این مسیر استراتژیک با شتاب بیشتری دنبال شود.

رشد ۳۵۰ درصدی اعتبارات پروژه در دولت چهاردهم

بازوَوند، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: در دوره مسئولیت دکتر صادق، مجموع راه‌های اصلی و بزرگراه‌های در حال احداث کشور از ۶۵۰۰ به ۷۸۰۰ کیلومتر افزایش یافته است که حاصل پیگیری‌ها و تأمین اعتبارات ملی است.

وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، حدود ۱۵۰ کیلومتر از پروژه‌های بزرگراهی کشور به بهره‌برداری رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ این میزان به حدود هزار کیلومتر برسد؛ یعنی ۲۰ درصد بیش از برنامه مصوب اولیه.

به گفته بازوَوند، از مجموع ۱۴۸۲ کیلومتر طول کریدور شمال‌غرب – جنوب‌غرب کشور، تاکنون ۱۴۴۵ کیلومتر بهره‌برداری شده، ۲۷ کیلومتر در دست اجرا و ۱۳۰ کیلومتر در حال مطالعه است.

در استان کردستان نیز از ۳۲۰ کیلومتر مسیر، ۱۷۵ کیلومتر تکمیل و ۱۲۴ کیلومتر در دست اجراست و ۲۶ کیلومتر دیگر در مرحله طراحی قرار دارد.

وی با بیان اینکه شرایط کوهستانی کردستان اجرای پروژه را دشوارتر کرده است، افزود: امسال از مجموع ۳۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار کریدور غرب کشور، ۲۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۶ درصد) به کردستان اختصاص یافته است.

به گفته او، اعتبارات این طرح نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵۰ درصد رشد داشته که بیانگر نگاه متوازن دولت چهاردهم به توسعه مناطق مرزی است.

هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کریدور شمال‌غرب در کردستان

خرمی، مجری طرح کریدور شمال‌غرب کشور نیز در این مراسم اعلام کرد: تاکنون ۱۷۵ کیلومتر از مسیر کریدور در محدوده کردستان زیر ترافیک رفته و ۱۲۴ کیلومتر دیگر در دست اجراست.

وی افزود: بخش باقی‌مانده شامل کنارگذر ۲۶ کیلومتری سنندج است که در مرحله مطالعه و مناقصه قرار دارد. امروز نیز ۲۵ کیلومتر از مسیر افتتاح و ۲۰ کیلومتر دیگر کلنگ‌زنی شد که با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در حال اجراست.

خرمی اظهار کرد: در قطعه شش، پنج کیلومتر مسیر و یک تونل ۳۰۰ متری و در محور کامیاران، ۲۰ کیلومتر از قطعه ۹ به بهره‌برداری رسید. همچنین دو قطعه از بخش‌های موسوم به «هشت‌جین» نیز با پیگیری‌های نمایندگان مردم و همکاری استانداری کردستان تعیین تکلیف شده و عملیات اجرایی آن‌ها با اعتباری حدود سه‌هزار میلیارد تومان به‌زودی آغاز می‌شود.

به گفته وی، اجرای این طرح علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش زمان سفر، نقش مهمی در توسعه ترانزیت، رونق اقتصادی و اتصال محورهای مرزی کردستان به شبکه بزرگراهی کشور دارد.

بهره‌برداری از بلوار ۲۴ متری قبا ـ آبیدر در سنندج

در حاشیه این سفر، پروژه بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج نیز به بهره‌برداری رسید. این طرح به طول ۲.۳ کیلومتر با هدف رفع گره‌های ترافیکی غرب سنندج و بهبود دسترسی ساکنان مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بیاران اجرا شده است.

عملیات اجرایی پروژه شامل احداث زیرگذر ورودی، دو باند رفت‌وبرگشت به عرض ۷.۳ متر، رفیوژ میانی، دیوار حائل، خاکریز مسلح و پیاده‌رو در دو طرف مسیر است.

این طرح با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی و هزینه‌کردی بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال تکمیل شده و به گفته مسئولان، بهره‌برداری از آن موجب کاهش بار ترافیکی مناطق غربی سنندج و تسهیل دسترسی شهروندان به کمربندی آبیدر می‌شود.