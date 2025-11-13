به گزارش کرد پرس، آرش لهونی صبح امروز در آیین افتتاح ۲۵ کیلومتر از کریدور شمال‌غرب ـ جنوب‌غرب کشور که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در استان کردستان برگزار شد، گفت: از مجموع ۳۲۰ کیلومتر مسیر این کریدور در محدوده استان کردستان، تنها ۵۲ درصد زیر بار ترافیک رفته، در حالی که این میزان در سایر استان‌های مسیر بیش از ۸۵ درصد است.

وی با بیان اینکه این عقب‌ماندگی حاصل سال‌های گذشته است، افزود: در دوره‌های پیشین بخش عمده اعتبارات این پروژه به استان‌های دیگر اختصاص یافته و سهم کردستان کمتر بوده است، اما در دولت فعلی شاهد تحرک جدی در روند اجرای پروژه‌های عمرانی هستیم.

استاندار کردستان ادامه داد: در حال حاضر ۹ قطعه از مسیر در استان فعال است و عملیات اجرایی بخش قابل توجهی از آن آغاز شده یا در مرحله پیمان‌سپاری قرار دارد که جای قدردانی از وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور دارد.

لهونی تأکید کرد: با وجود این پیشرفت‌ها، تکمیل کامل کریدور نیازمند تخصیص اعتبارات جهشی است تا کردستان نیز همچون سایر استان‌های مسیر از مزایای توسعه زیرساختی بهره‌مند شود.

وی با اشاره به اهمیت محورهای فرعی بانه و مریوان در اتصال این کریدور به اقلیم کردستان عراق، بیان کرد: در صورت تعریض و اصلاح این مسیرها، شاهد رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی در صادرات استان خواهیم بود که نقشی مهم در رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

استاندار کردستان در پایان با قدردانی از سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان، یادآور شد: دکتر پزشکیان در سفر هفته گذشته خود، مبلغ هشت‌هزار میلیارد تومان به پروژه کریدور شمال‌غرب ـ جنوب‌غرب اختصاص دادند؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته (۶۰۰ میلیارد تومان) جهشی چشمگیر محسوب می‌شود و می‌تواند گره‌های اساسی حمل‌ونقل در کردستان را باز کند.